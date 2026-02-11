台北書展台漫館吸2.8萬人次 營業額破200萬

2026台北國際書展日前落幕，文策院統計，今年台灣漫畫館進場超越2.8萬人次、突破去年紀錄，營業額超過200萬元。文策院董事長王時思預告，漫博將有更別出心裁的創意。

文化內容策進院統計，台漫館進場超越2.8萬人次，台漫實體書和周邊售出逾6000件。王時思今天透過新聞稿表示，「台漫館」是台北書展中唯一針對原創台漫的展區，目的在於集中能量，為國內的創作者造星，今年的銷售成績和入館人數也證明，他們讓更多讀者認識並愛上台漫。

台漫館今年在台北書展搭配多場活動引進人流入場，讓配音員、漫畫家、出版業者成為活招牌。像是有為「鬼滅之刃」配音的陳彥鈞、為「帕比順順PUPPET SUNSUN」配音的賈文安以及為「我獨自升級」配音的蔣鐵城，同台資深錄音師陳寬現場配音，連資深配音員于正昇也到場支持。

漫畫家狼七和編輯張曉彤則深入分析內容產製的專業模式，2人認為，漫畫家需要兼具讀者和業者視角的協作編輯，幫忙創作者校正創作方向，包含是否偏離市場偏好、確立故事主軸走向等等，將作者心中的創意和故事引導出來。

王時思表示，此次「台漫館」透過創作者座談，聲優現場聲演等不同形式，讓台漫從產業面到粉絲的互動都全面升級，未來也希望透過有聲漫畫製作，漫畫改編動畫等IP轉譯形式，能活絡並帶動跨台漫產業的規模提升。今年漫畫博覽會時，文策院也將有更別出心裁的創意和寵粉互動。