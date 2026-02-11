快訊

鸚鵡開金口喊「祝您中大獎」 苗栗男子真刮中百萬大獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
鸚鵡開金口喊「祝您中大獎」，苗栗男子真刮中百萬大獎。圖／台彩提供
台灣彩券公司表示，一位民眾購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中100萬元大獎，因為他當初在挑選時，店家飼養的鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，他認為這是好兆頭，回家刮了之後果真中了100萬元。

賣出這張彩券的是苗栗縣頭份市新華里10鄰中正一路91號1樓的萊就發彩券行 ，代理人李小姐轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位年約40歲的男性，他分享每年必做的儀式感就是在領到年終獎金後，到彩券行挑一本「2000萬超級紅包」回家試手氣。當天正挑到其中一本時，店裡的鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，他說過去幾年在挑的時候都沒有遇到鸚鵡在叫，心想該不會是中獎預兆，便決定買了這本回家刮。隔天男子高興的跑回彩券行分享刮中100萬元的好消息，還大力稱讚店家鸚鵡真棒，更笑稱下次買之前還要過問牠。

代理人李小姐也開心表示，店裡飼養兩隻鸚鵡，平常有訓練牠們說吉祥話，不過是否會開金口全看心情，這次恰好在客人挑選時送上祝福，這位客人真的很幸運。

彩券行 鸚鵡 紅包
