2.5公分腦下垂體腫瘤引發內分泌風暴險死 北榮腦下垂體腫瘤中心搶命

4年前，52歲魏先生健檢發現腦部有腦下垂體腫瘤，約2.5公分。住院治療時，突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，因腫瘤引發內分泌多重風暴，生長激素過高、血糖失控又併發感染性敗血症，因病情危急轉至台北榮總，經台北榮總腦下垂體腫瘤多專科中心切除腫瘤，術後至今病情穩定，未見復發。

台北榮總一般神經外科主治醫師王緯歆說，腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤，一旦腫瘤壓迫周邊神經血管，將產生頭痛、視力模糊及複視，還包括內分泌失調產生的倦怠、噁心、無力，體重快速增重及不孕等症狀。尤其內分泌失調引發的症狀，往往複雜且不易於第一時間診斷，需仰賴新陳代謝科醫師抽絲剝繭、精準判斷。

魏先生檢查發現腦下垂體腫瘤，確診是功能性腫瘤「肢端肥大症」，因出現多種重症轉送至北榮治療。台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師陳涵栩說，肢端肥胖症為腦下垂體腫瘤引起生長激素分泌過多，若是兒童患者生長板尚未關閉，容易導致巨人症，如門診中有名患者身高226公分，成人患者就會引起肢端肥大症。

北榮新陳代謝科主治醫師林亮羽表示，腦下垂體腫瘤生長速度慢，第一線醫師需十分警覺，當發現患者體重、血壓、血糖難以控制，或治療不如預期，甚至一個月體重增加5%、6個月增加10%，如體重60公斤成年人，一個月胖3公斤以上，就應提高警覺。

腦下垂體腫瘤治療難度高，王緯歆說，以最具挑戰性的庫欣氏病為例，病人通常需住院一周，完成血液、尿液、唾液檢測、磁振造影等完整評估，肢端肥大症患者亦需數日進行呼吸、睡眠、心臟及腸胃道內視鏡等多種檢查。為改善此難題，台北榮總團隊透過整合住院流程，病患可一次完成繁複檢查，如需手術，則由神經外科、鼻科醫師共同執行腦下垂體經鼻內視鏡手術，內外科無縫接軌，特別嘉惠外縣市、離島及國際醫療病人。

北榮耳鼻喉頭頸外科主治醫師藍敏瑛說，待魏先生病情穩定後，再經鼻內視鏡切除腦下垂體腫瘤，四年來病情穩定沒有復發。王緯歆說，腫瘤只要全切除，沒有殘存部分，因腦下垂體腫瘤病程緩慢，復發率可以不到5%。但並非所有腦下垂體腫瘤都需進行手術，若腫瘤小於1公分，且沒有功能性問題，一般來說，觀察追蹤即可。

台北榮總神經醫學中心主任黃文成說，北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊成立至今超過10年，依國際最嚴謹診療標準，提供病人高品質且整合性治療服務。近期團隊針對腦下垂體腫瘤治療成果進行全面性國際標準檢視，成功刊登於全球最具指標性的專業期刊《Pituitary》，並獲國際認證，成為全國第一家通過世界認可的「卓越腦下垂體腫瘤中心（Pituitary Center of Excellence）」，展現台灣在此專業領域的領先地位。

北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊由一般神經外科醫師王緯歆、耳鼻喉頭頸外科主治醫師藍敏瑛，以及新陳代謝科主治醫師陳涵栩、林亮羽共同創立，隨後加入了泌尿科、婦女醫學科及影像醫學科。整合內外科及相關專業資源，為腦下垂體腫瘤病患提供精準、完整的個人化治療。

魏先生治療歷程是北榮卓越腦下垂體腫瘤中心內外科緊密合作、整合照護的最佳實例。王緯歆說，10年來，手術團隊已累積超過1000例經鼻內視鏡手術經驗，即便約3成病患的腦下垂體腫瘤已侵犯海綿竇或包覆重要大動脈，整體腫瘤全切除率仍高達95%以上，視神經功能恢復率亦超過80%。

在複雜的功能性腦下垂體腫瘤治療方面，包括庫欣氏病、生長激素瘤（肢端肥大症）及部分泌乳激素瘤，團隊平均生化緩解與治癒率超過80%，相關併發症發生率僅約1%，治療成果獲國際肯定。北榮將持續為腦下垂體腫瘤病患提供更安全、更有效、與國際同步的醫療服務。