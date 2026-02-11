快訊

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

2.5公分腦下垂體腫瘤引發內分泌風暴險死 北榮腦下垂體腫瘤中心搶命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
52歲魏先生（右四）腦部罹患約2.5公分腦下垂體腫瘤，病情一度突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，甚至因血糖過高引發肝臟膿瘍，入住加護病房治療；所幸，轉至北榮卓越腦下垂體腫瘤中心治療，4年來病情穩定沒有復發。記者沈能元／攝影
52歲魏先生（右四）腦部罹患約2.5公分腦下垂體腫瘤，病情一度突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，甚至因血糖過高引發肝臟膿瘍，入住加護病房治療；所幸，轉至北榮卓越腦下垂體腫瘤中心治療，4年來病情穩定沒有復發。記者沈能元／攝影

4年前，52歲魏先生健檢發現腦部有腦下垂體腫瘤，約2.5公分。住院治療時，突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，因腫瘤引發內分泌多重風暴，生長激素過高、血糖失控又併發感染性敗血症，因病情危急轉至台北榮總，經台北榮總腦下垂體腫瘤多專科中心切除腫瘤，術後至今病情穩定，未見復發。

台北榮總一般神經外科主治醫師王緯歆說，腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤，一旦腫瘤壓迫周邊神經血管，將產生頭痛、視力模糊及複視，還包括內分泌失調產生的倦怠、噁心、無力，體重快速增重及不孕等症狀。尤其內分泌失調引發的症狀，往往複雜且不易於第一時間診斷，需仰賴新陳代謝科醫師抽絲剝繭、精準判斷。

魏先生檢查發現腦下垂體腫瘤，確診是功能性腫瘤「肢端肥大症」，因出現多種重症轉送至北榮治療。台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師陳涵栩說，肢端肥胖症為腦下垂體腫瘤引起生長激素分泌過多，若是兒童患者生長板尚未關閉，容易導致巨人症，如門診中有名患者身高226公分，成人患者就會引起肢端肥大症。

北榮新陳代謝科主治醫師林亮羽表示，腦下垂體腫瘤生長速度慢，第一線醫師需十分警覺，當發現患者體重、血壓、血糖難以控制，或治療不如預期，甚至一個月體重增加5%、6個月增加10%，如體重60公斤成年人，一個月胖3公斤以上，就應提高警覺。

腦下垂體腫瘤治療難度高，王緯歆說，以最具挑戰性的庫欣氏病為例，病人通常需住院一周，完成血液、尿液、唾液檢測、磁振造影等完整評估，肢端肥大症患者亦需數日進行呼吸、睡眠、心臟及腸胃道內視鏡等多種檢查。為改善此難題，台北榮總團隊透過整合住院流程，病患可一次完成繁複檢查，如需手術，則由神經外科、鼻科醫師共同執行腦下垂體經鼻內視鏡手術，內外科無縫接軌，特別嘉惠外縣市、離島及國際醫療病人。

北榮耳鼻喉頭頸外科主治醫師藍敏瑛說，待魏先生病情穩定後，再經鼻內視鏡切除腦下垂體腫瘤，四年來病情穩定沒有復發。王緯歆說，腫瘤只要全切除，沒有殘存部分，因腦下垂體腫瘤病程緩慢，復發率可以不到5%。但並非所有腦下垂體腫瘤都需進行手術，若腫瘤小於1公分，且沒有功能性問題，一般來說，觀察追蹤即可。

台北榮總神經醫學中心主任黃文成說，北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊成立至今超過10年，依國際最嚴謹診療標準，提供病人高品質且整合性治療服務。近期團隊針對腦下垂體腫瘤治療成果進行全面性國際標準檢視，成功刊登於全球最具指標性的專業期刊《Pituitary》，並獲國際認證，成為全國第一家通過世界認可的「卓越腦下垂體腫瘤中心（Pituitary Center of Excellence）」，展現台灣在此專業領域的領先地位。

北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊由一般神經外科醫師王緯歆、耳鼻喉頭頸外科主治醫師藍敏瑛，以及新陳代謝科主治醫師陳涵栩、林亮羽共同創立，隨後加入了泌尿科、婦女醫學科及影像醫學科。整合內外科及相關專業資源，為腦下垂體腫瘤病患提供精準、完整的個人化治療。 

魏先生治療歷程是北榮卓越腦下垂體腫瘤中心內外科緊密合作、整合照護的最佳實例。王緯歆說，10年來，手術團隊已累積超過1000例經鼻內視鏡手術經驗，即便約3成病患的腦下垂體腫瘤已侵犯海綿竇或包覆重要大動脈，整體腫瘤全切除率仍高達95%以上，視神經功能恢復率亦超過80%。

在複雜的功能性腦下垂體腫瘤治療方面，包括庫欣氏病、生長激素瘤（肢端肥大症）及部分泌乳激素瘤，團隊平均生化緩解與治癒率超過80%，相關併發症發生率僅約1%，治療成果獲國際肯定。北榮將持續為腦下垂體腫瘤病患提供更安全、更有效、與國際同步的醫療服務。

腫瘤 神經外科 醫師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

成大幫+1！衛福部健保署公布新任副署長人選 顏家瑞今天正式上任

80歲老婦大腿與膝蓋疼痛少見肝樣癌 銳視刀治療縮小腫瘤

報告出爐！豬哥亮愛女謝金晶右乳長腫瘤 病況曝光

頭痛到性情改變應當心！醫：恐是顱底腫瘤警訊

相關新聞

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

長榮航空6月26日起開闢「桃園-華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴...

高鐵上的「移動酒吧」？他自備冰桶、酒杯 網笑：坐出頭等艙價值

台灣高鐵快捷便利，是許多人南來北往的首選。近日一名網友在Threads上分享自己搭乘高鐵的「超狂儀式感」，他不僅自備威士忌、肉乾，甚至連冰桶、酒杯都一應俱全...

佛心來著！消保處稽查年貨大街 3家不合格竟是磅秤「給太多」

因應農曆春節到來，消費大眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨。行政院消保處會同標準檢驗局、食藥署等單位，共同前往台北市迪化年貨...

「齊柏林衛星」首波取像成果亮相 高解析影像曝光台南安平樣貌

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波取像成果，其中成功拍攝到台南安平，自約561公里高空清晰呈現...

2.5公分腦下垂體腫瘤引發內分泌風暴險死 北榮腦下垂體腫瘤中心搶命

4年前，52歲魏先生健檢發現腦部有腦下垂體腫瘤，約2.5公分。住院治療時，突發噁心、嘔吐與呼吸困難等症狀，因腫瘤引發內分...

LINE免費貼圖11款！「馬上有錢」馬年吉祥話快用 情人節調情話語這裡有

聯合新聞網《科技玩家》2月第2波限時LINE免費貼圖來囉！過年前貼圖數量爆發至11款，幾乎都是馬年應景貼圖、也有情人節相關圖案，其中5款可用半年，像是「LINE禮物 × 齁哩」的「情人節快樂」還有愛心圖案就可以和另一半調情；「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」、精品款「PRADA 新年限定大貼圖」、「ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！」都有「馬上有錢」、「健康加馬」、招財進寶等吉祥話超實用，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。