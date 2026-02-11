故宮南院馬年新展登場 以「百駿生態」單元展開

快訊

中央社／ 嘉義縣11日電

今年歲次丙午，生肖屬馬，故宮南院以「馬」作為開春展覽主題，「萬馬歡騰－丙午年歷代畫馬精粹」特展今天登場，直到5月10日，以「百駿生態」、「歷代馬畫」2單元展開。

故宮書畫文獻處策展人蘇雅芬致詞表示，馬長期為人類馴養的重要夥伴，既是交通與軍事資源，也被賦予忠誠、精神與理想的象徵意涵。展覽以不同朝代的13件書畫作品，呈現畫家如何在平面媒材中回應馬匹的立體結構、生態行為與動靜姿態。

蘇雅芬說，展覽中以郎世寧「百駿圖」為重要參照，透過相關圖像與說明，解析繪畫中融合西方透視與明暗渲染的手法，如何形塑畫面縱深與馬匹肌理。

國立故宮博物院南部院區表示，數位展示中，「古畫動漫—百駿圖」動畫展演呈現畫中駿馬的生態，與書畫文物形成有趣的對照。展覽並梳理歷代馬畫常見主題，如天馬、貢馬、瘦馬、番馬與人馬，呈現馬畫題材在文人精神與歷史境遇中的多重意涵。

故宮南院說，另於南院1樓大廳，以「光彩駿躍：馬年數位互動展」為名的數位作品，以投影動畫與立體光雕技術，使郎世寧「百駿圖」中的駿馬在流動光影下，呈現豐富毛色與姿態。

此外，新春期間，故宮南院特別規劃一系列趣味活動，包含解謎闖關、親子藝術工作坊、DIY彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目。

故宮南院表示，遊客於2月14日至18日可憑門票領取限量的「畫馬迎新、DIY彩繪春聯」材料包，完成後可帶回獨特的紅包袋；2月24日至3月1日憑門票還有機會兌換限量「馬年小提燈－小雪鵰」或「喔熊馬抵嘉」小提燈。

馬年 故宮南院 親子
