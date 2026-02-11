高鐵上的「移動酒吧」？他自備冰桶、酒杯 網笑：坐出頭等艙價值

台灣高鐵快捷便利，是許多人南來北往的首選。近日一名網友在Threads上分享自己搭乘高鐵的「超狂儀式感」，他不僅自備威士忌、肉乾，甚至連冰桶、酒杯都一應俱全，坐在自由座卻營造出宛如頭等艙的奢華氛圍，讓網友們全看傻眼，直呼：「根本是台版《新幹線居酒屋》！」

原PO在貼文中寫道：「來去高雄住一晚，出發～午餐後來杯酒+小點消化一下。」照片中，高鐵的摺疊桌上擺放著一瓶仕高利達金雪莉威士忌、裝滿冰塊的冰桶、晶瑩剔透的威士忌杯，以及一盤豬肉乾。

面對擺滿整桌的美酒與下酒菜，原PO不禁形容威士忌的絲滑口感，配上肉乾的油脂，完美帶出肉的濃郁滋味，「戀愛般的口感讓人不自覺傻笑。」

這般極致的享受引發熱烈迴響，網友紛紛留言驚嘆：「儀式感是自己給的！」、「把自由座坐出了頭等艙的價值」、「那個冰桶到底是怎麼變出來的？」、「我看第一眼以為是飛機商務艙」、「太強了，隔壁乘客應該很羨慕吧」。也有不少人聯想到日劇《新幹線居酒屋》，笑稱原PO根本是在拍續集。

除了這位懂得享受的「酒豪」，還有網友分享在高鐵上遇到的另一位「早餐王者」。有網友PO出一張照片，只見隔壁乘客正在享用一碗熱騰騰的「螃蟹粥」，而且還是在一大清早（8點），讓他驚訝表示：「早上搭高鐵傳來陣陣香味，轉頭一看居然是螃蟹粥！」

彭湃的早餐也引發熱議，有自稱是該名乘客孫子的網友現身解答，他表示螃蟹粥是阿公昨晚煮好、一大早加熱才帶出門，這名網友表示阿公要去見60多年沒見面的老友，「怕血糖低會昏倒，所以一定要吃飽。」溫馨的背後故事讓不少人動容，也讓其他聞香的乘客羨慕不已。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康