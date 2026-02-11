快訊

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空將於6月26日開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，透過長榮航空其他北美航點、星空聯盟成員及合作航空公司，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。圖／長榮航空提供
長榮航空將於6月26日開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，透過長榮航空其他北美航點、星空聯盟成員及合作航空公司，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。圖／長榮航空提供

長榮航空6月26日起開闢「桃園-華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空桃園-美國首府華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，此直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾6100萬美元的經濟效益。

團體旅遊產品部分，長榮航空表示，透過華盛頓獨家航線，搭配既有紐約航點，攜手各大旅行業者推出「美東精彩漫遊9天」的全新產品，從首府的知性氣息開始，串聯巴爾的摩的海港風情、美國建國之地費城、阿米西村落及大西洋城海邊度假城市，最後抵達紐約的都會繁華，這不僅是市面上最省時的美東新選擇，更重新定義美國東岸的旅行品質。

美國白宮位於華盛頓特區，是美國總統的官邸與主要辦公場所。圖／美國國家旅遊局授權使用
美國白宮位於華盛頓特區，是美國總統的官邸與主要辦公場所。圖／美國國家旅遊局授權使用
長榮航空桃園－美國首府華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園－美國首府華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙,同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。圖／長榮航空提供
華盛頓國會大廈是美國立法機構所在地，壯麗的圓頂建築極具辨識度，是華盛頓特區最重要的歷史建築之一。圖／美國國家旅遊局授權使用
華盛頓國會大廈是美國立法機構所在地，壯麗的圓頂建築極具辨識度，是華盛頓特區最重要的歷史建築之一。圖／美國國家旅遊局授權使用
華盛頓紀念碑這座高聳的白色方尖碑，為紀念美國開國元勳喬治・華盛頓而建，是國家廣場最醒目的地標。圖／美國國家旅遊局授權使用
華盛頓紀念碑這座高聳的白色方尖碑，為紀念美國開國元勳喬治・華盛頓而建，是國家廣場最醒目的地標。圖／美國國家旅遊局授權使用

航線 華盛頓 美國
