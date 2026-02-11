長榮6/26起直飛華盛頓 即日開放訂票

快訊

中央社／ 台北11日電

長榮航空今天宣布，6月26日起開闢桃園-美國華盛頓直飛航線，每週4班飛航服務，即日起開放旅客訂票；華盛頓開航後，長榮北美航線擴增為10個客運航點。

長榮航空深耕北美市場，繼去年開航美國達拉斯後，今年將開航桃園-華盛頓航線。

長榮航空今天發布新聞稿表示，6月26日起開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務；華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明說，開航達拉斯後，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司，今年再度拓展版圖，開闢直飛華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

此外，長榮航空表示，桃園-華盛頓航線將採用3艙等配置的波音787-9機型飛航，除商務艙及經濟艙，同時也配備全新第4代豪華經濟艙。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長克麗莎．韋斯特倫德（Chryssa Westerlund）表示，此直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市。

克麗莎指出，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾6100萬美元的經濟效益，並進一步強化華盛頓杜勒斯機場作為華盛頓特區國際門戶的重要地位。

華盛頓 航線 長榮
