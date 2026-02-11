快訊

「齊柏林衛星」首波取像成果亮相 高解析影像曝光台南安平樣貌

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波5張取像成果，其中成功拍攝到台南安平。圖／取自TASA粉絲專頁
福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波5張取像成果，其中成功拍攝到台南安平。圖／取自TASA粉絲專頁

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波取像成果，其中成功拍攝到台南安平，自約561公里高空清晰呈現沿海地形、港灣紋理與城市街廓，引發關注。台南市長黃偉哲表示，能在福衛八號星系首波成果中占有一席之地，意義非凡。

齊柏林衛星在去年11月升空，完成一連串功能驗證與軌道測試後，今年1月正式執行取像任務，此次公布5張代表性影像，拍攝地點涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場及西班牙巴塞隆納機場，其中安平影像格外受到關注。

據了解，該畫面經美國軍方常用影像判讀解析力標準驗證，原始解析度達1公尺，並可經後處理提升至0.7公尺，影像清晰度與品質優於原始設計標準，因此即便在太空軌道上，仍可細緻辨識建築輪廓與道路配置，象徵台灣自製高解析度遙測衛星技術邁入新里程碑。

台南市政府表示，安平能成為福衛八號首波成果之一，意義非凡，不僅展現國家太空科技實力，也提升台南國際能見度；未來衛星高解析度影像及紅邊波段觀測能力，可應用於農業監測、海岸環境分析與生態保育，強化城市治理科學基礎。

文化局提到，齊柏林衛星拍攝珍貴影像成果已在南瀛天文館「星軌任務出發—福衛八號特展」展出，該展覽攜手國家太空中心及國立成功大學共同策畫，透過圖文與互動設計，帶領民眾了解福衛八號研發歷程與應用，邀請民眾一同從太空視角看見台南、看見台灣。

齊柏林衛星 福衛八號
