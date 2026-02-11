鐵道局今年展望 智慧創新、綠色永續、軌道建設、均衡發展四箭齊發

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部鐵道局11日舉行新春媒體座談，對外說明2026年度業務推動重點。鐵道局長楊正君表示，2026年是台灣軌道建設與產業發展的關鍵一年，鐵道局將以「智慧創新、綠色永續、軌道建設、均衡發展」四大主軸為核心，持續推動軌道工程建設、精進智慧鐵道系統、強化產業自主能量，並導入智慧科技與淨零思維，全面建構更具韌性且永續的鐵路運輸環境，實踐「美好鐵道生活」。

鐵道局持續優化「鐵Tao智慧雲平台」，推動智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範的應用。同時，為強化智慧監理與事故預防，持續推動新版國家鐵路安全計畫，以「車載人員零死亡」為目標，定期監控事故前兆之高風險安全指標，以風險角度持續進行監控。另外，為提升軌道關鍵技術自主能力，鐵道局規劃於2026年至2028年間，陸續完成轉向架、輕軌號誌及計軸器等關鍵技術的國產化研發，帶動國內產業技術升級，開啟臺灣軌道產業轉型發展的新里程。

因應全球綠色永續與淨零轉型趨勢，鐵道局已制定「鐵道工程碳管理程序書」及「鐵道工程減碳作業指引」，將減碳思維系統性納入鐵道工程之規劃、設計、施工及營運管理各階段，引導鐵道工程全生命周期價值鏈成員共同投入減碳行動，逐步建構具體可行之軌道淨零路徑。

在軌道建設方面，今年將迎來多項重大工程里程碑。深受地方關注之台南市區鐵路地下化第一階段(台南站)工程，預計於今年底達成通車目標，完工後將有效消除平交道阻隔，翻轉府城都市景觀，並提升整體交通安全與生活品質。此外，因應桃園鐵路地下化施工期間交通需求，臺鐵平鎮臨時站亦預計於今年10月啟用，預期將有效提升中壢地區通勤便利性。鐵道局表示，其餘各項建設計畫亦持續推動，在確保工程品質與安全的前提下，強化進度管理，提升國家軌道運輸品質與產業競爭力。

為促進高鐵區域周圍均衡發展，鐵道局推動多項場站開發案，並將於今年陸續帶來重要進展。高鐵台南站三井Outlet第二期、高鐵台中站商業區(F PLAZA)，預計分別於第1、2季開幕；高鐵嘉義站產業專用區第一期亦已於第1季開工，未來將引進逾200間店鋪，並規劃親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，使高鐵場站成為帶動區域發展的經濟引擎。

楊正君強調，鐵道已非單純的交通運具，而是連結城市、產業與生活的重要公共基礎建設，將鐵道從運輸節點擴展為區域經濟核心，為沿線各縣市引進產業與生活活力，正是鐵道局實現「均衡台灣」，打造「美好鐵道生活」的願景目標。未來鐵道局將持續依循四大發展方向，深化與地方合作，穩健推動各項業務與建設，讓鐵道運輸與產業成為支撐國家發展、貼近民眾日常的關鍵力量。

鐵道
