快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

消保處抽查年貨大街 磅秤合格率98%、而食品標示合格家數97%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
農曆春節到來，許多民眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨。示意圖／AI生成
農曆春節到來，許多民眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨。示意圖／AI生成

因應農曆春節到來，消費大眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨，身兼行政院消費者保護會召集人的副院長鄭麗君關心消費者權益，請行政院消費者保護處指派消費者保護官於2026年1月28日至2月9日會同經濟部標準檢驗局、衛生福利部食品藥物管理署、各該直轄市政府消費者保護官及衛生局等相關單位，共同前往台北市迪化年貨大街、桃園市藝文廣場年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核。本次查核發現磅秤合格率為98%，而食品標示合格家數比率為97%。

根據此次共抽查178家磅秤，其中台北市迪化年貨大街抽查78家，2家不合格（對消費者有利）；桃園市藝文廣場年貨大街抽查26家，1家不合格（對消費者有利）；臺中市天津年貨大街抽查21家，全數合格；高雄市三鳳年貨大街抽查53家，全數合格。

在食品標示查核情形，此次共抽查217家業者，其中需接受輔導之業者有7家，已當場要求改善，並將由轄區衛生局進行後續追蹤查處。本次查核結果，在台北市迪化年貨大街，抽查52家業者，有3家業者標示違規；在桃園市藝文廣場年貨大街，抽查50家業者，有3家業者標示違規；在臺中市天津年貨大街，抽查52家業者，全部合格；在高雄市三鳳年貨大街，抽查63家業者，有1家業者標示違規。

無論包裝或散裝食品，如未依相關規定標示，直轄市或縣（市）主管機關可依食品安全衛生管理法第47條第8款或第10款規定，對業者處3萬元以上300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

行政院消保處提醒消費者，購買年貨時，應注意業者是否使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易，另外消費者在秤重年貨時，應注意業者使用磅秤應放置於平穩且固定平台上，避免造成秤重時，磅秤產生誤差情形而影響自身權益，如發現業者疑似有偷斤減兩之情形，歡迎向標準局或所屬各分局踴躍檢舉，標準局將迅速派員處理。

另外關於食品標示部分，包裝食品應注意製造或國內負責廠商名稱、電話及地址、淨重、食品添加物、原產地（國）、內容物、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整；散裝食品則應注意，具公司登記或商業登記之販售業者有無標示「品名」及「原產地（國）」，避免購買來路不明食品，以維護自身權益。

消費者如發生消費爭議，可於上班時間撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身權益。

年貨大街
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

桃園年貨大街中壢場開賣 滿2千就抽iPhone17喜迎馬年

辦年貨必去！迪化街蛻變為「年貨大街」的歷史

中市府稽查天津街年貨大街 抽核74家攤商

相關新聞

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

長榮航空6月26日起開闢「桃園-華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴...

高鐵上的「移動酒吧」？他自備冰桶、酒杯 網笑：坐出頭等艙價值

台灣高鐵快捷便利，是許多人南來北往的首選。近日一名網友在Threads上分享自己搭乘高鐵的「超狂儀式感」，他不僅自備威士忌、肉乾，甚至連冰桶、酒杯都一應俱全...

佛心來著！消保處稽查年貨大街 3家不合格竟是磅秤「給太多」

因應農曆春節到來，消費大眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨。行政院消保處會同標準檢驗局、食藥署等單位，共同前往台北市迪化年貨...

「齊柏林衛星」首波取像成果亮相 高解析影像曝光台南安平樣貌

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）近日公開首波取像成果，其中成功拍攝到台南安平，自約561公里高空清晰呈現...

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆...

LINE免費貼圖11款！「馬上有錢」馬年吉祥話快用 情人節調情話語這裡有

聯合新聞網《科技玩家》2月第2波限時LINE免費貼圖來囉！過年前貼圖數量爆發至11款，幾乎都是馬年應景貼圖、也有情人節相關圖案，其中5款可用半年，像是「LINE禮物 × 齁哩」的「情人節快樂」還有愛心圖案就可以和另一半調情；「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」、精品款「PRADA 新年限定大貼圖」、「ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！」都有「馬上有錢」、「健康加馬」、招財進寶等吉祥話超實用，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。