消保處抽查年貨大街 磅秤合格率98%、而食品標示合格家數97%

因應農曆春節到來，消費大眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨，身兼行政院消費者保護會召集人的副院長鄭麗君關心消費者權益，請行政院消費者保護處指派消費者保護官於2026年1月28日至2月9日會同經濟部標準檢驗局、衛生福利部食品藥物管理署、各該直轄市政府消費者保護官及衛生局等相關單位，共同前往台北市迪化年貨大街、桃園市藝文廣場年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核。本次查核發現磅秤合格率為98%，而食品標示合格家數比率為97%。

根據此次共抽查178家磅秤，其中台北市迪化年貨大街抽查78家，2家不合格（對消費者有利）；桃園市藝文廣場年貨大街抽查26家，1家不合格（對消費者有利）；臺中市天津年貨大街抽查21家，全數合格；高雄市三鳳年貨大街抽查53家，全數合格。

在食品標示查核情形，此次共抽查217家業者，其中需接受輔導之業者有7家，已當場要求改善，並將由轄區衛生局進行後續追蹤查處。本次查核結果，在台北市迪化年貨大街，抽查52家業者，有3家業者標示違規；在桃園市藝文廣場年貨大街，抽查50家業者，有3家業者標示違規；在臺中市天津年貨大街，抽查52家業者，全部合格；在高雄市三鳳年貨大街，抽查63家業者，有1家業者標示違規。

無論包裝或散裝食品，如未依相關規定標示，直轄市或縣（市）主管機關可依食品安全衛生管理法第47條第8款或第10款規定，對業者處3萬元以上300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

行政院消保處提醒消費者，購買年貨時，應注意業者是否使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易，另外消費者在秤重年貨時，應注意業者使用磅秤應放置於平穩且固定平台上，避免造成秤重時，磅秤產生誤差情形而影響自身權益，如發現業者疑似有偷斤減兩之情形，歡迎向標準局或所屬各分局踴躍檢舉，標準局將迅速派員處理。

另外關於食品標示部分，包裝食品應注意製造或國內負責廠商名稱、電話及地址、淨重、食品添加物、原產地（國）、內容物、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整；散裝食品則應注意，具公司登記或商業登記之販售業者有無標示「品名」及「原產地（國）」，避免購買來路不明食品，以維護自身權益。

消費者如發生消費爭議，可於上班時間撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身權益。