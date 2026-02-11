快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

花蓮街訪/常如山、吳克群㩗手吉田建設800萬元敬老

文／ 愛爾麗實業 提供

92歲翁：收到過年救命錢

【2026年2月11日，花蓮訊】台灣醫美龍頭「愛爾麗集團」長期關懷社會基層，深耕公益事業不遺餘力。面對去年花蓮馬太鞍溪洪災對當地部落造成的重創，愛爾麗集團總裁常如山心繫災民，於今日（11日）清晨親率愛心團隊前進花蓮，與知名藝人吳克群、吉田建設執行長李仲泰共同捐贈共計800萬元善款，發放春節敬老慰問金，為受災長輩送上最實質的溫暖支援。

企業社會責任先行，第一時間馳援不間斷

花蓮去年遭受嚴重水災，重建之路漫長。愛爾麗集團總裁常如山早在災難發生初期，便即刻調派17噸卡車載滿民生補給與救災設備進入災區。隨著農曆春節將至，常總裁惦念偏鄉部落長輩生活艱辛，今日再度親抵花蓮光復鄉與萬榮鄉，針對65歲以上造冊災戶發放每人5,000元敬老紅包。

常如山(左)與愛爾麗集團董事長劉貞華(右)發放紅包給鄉親們。 圖／愛爾麗實業 提供
常如山(左)與愛爾麗集團董事長劉貞華(右)發放紅包給鄉親們。 圖／愛爾麗實業 提供

常如山總裁感性表示：「看到許多長輩家園全損或半損，生活陷入困境，我們希望能以企業的力量，在過年前帶給他們勇氣與祝福。我們想讓花蓮鄉親知道，他們並不孤單，愛爾麗會持續關注、陪伴他們站起來。」

重量級公益夥伴齊聚，善心人士攜手同行

此次送暖行動，歌手吳克群亦響應號召捐出100萬元參與善行，他表示希望能盡一己之力，讓災民在艱難時刻感受到社會的愛。吉田建設執行長李仲泰同樣熱心公益捐助100萬，與愛爾麗集團共同組成「愛心特攻隊」，確保每份慰問金都能親手交到長輩手中。

現場一名92歲受贈長輩哽咽表示，水災後生活舉步維艱，這份5,000元紅包對偏鄉老人而言是「燃眉之急」的救命錢，讓他們在寒冬中能添購乾淨衣物與年貨，感受到多年未見的節慶溫馨。

張大哥笑納敬老金紅包。 圖／愛爾麗實業 提供
張大哥笑納敬老金紅包。 圖／愛爾麗實業 提供

醫美教父公益初心不變，傳遞社會正能量

愛爾麗集團成立二十餘年來，始終秉持「回饋社會」的經營理念，不僅深耕醫學美容，更在全台警消設備捐贈、偏鄉教育、災後重建等領域默默耕耘。常如山總裁強調，民間企業應成為社會最堅實的後盾，未來愛爾麗也將持續投入公益，呼籲更多企業共襄盛舉，將愛心化為行動，守護台灣最美的風景。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

赴韓旅遊「延長線爆炸」飯店跳電！台灣客認錯道歉賠3萬韓元

一名網友在Threads發文透露在韓國被罰了約3萬韓元（約新台幣600多元）。原PO表示，因為之前在台灣的飯店插座用延長線加轉接頭都沒問題，這次到韓國入住新飯店看到雙圓孔插座，便也直接使用沒有使用變壓器，沒想到打開電後延長線瞬間爆炸、整間房跳電，飯店花約30分鐘才恢復供電。事後他向飯店道歉並賠償，感謝對方協助復電，坦言這次真的犯了大錯，提醒國人出國用電安全要特別注意。

1天1杯恐老4.6歲！暖暖養生飲藏陷阱 營養師：攻擊細胞「壽命時鐘」

寒流一波波來襲，不少人習慣來杯熱騰騰的薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖身。不過，營養師夏子雯提醒，小心把「養生飲」喝成「糖分炸彈」，甚至可能讓身體老得更快。

花蓮街訪/常如山、吳克群㩗手吉田建設800萬元敬老

92歲翁：收到過年救命錢 【2026年2月11日，花蓮訊】台灣醫美龍頭「愛爾麗集團」長期關懷社會基層，深耕公益事業不遺餘力。面對去年花蓮馬太鞍溪洪災對當地部落造成的重創，愛爾麗集團總裁常如山心繫

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

為讓南部地區想直接聘僱移工的雇主就近申辦，勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，今正式對外營運，除...

生活廢料變身創意花藝！李濟章活用iPad、Procreate玩出年節新創作

農曆春節將至，隨著現代人互道恭喜的方式逐漸數位化，為了讓民眾能送出最具個人風格的祝福，Apple特別舉辦了一場特別的「年...

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

LINE會顯示「已讀」這點讓不少人又愛又恨，許多人會想方設法繞過LINE的判定，找出可以不被對方發現的偷看技巧。近日有網友表示自己常用的偷看技巧在更新至iOS 26之後似乎失效了，引起網友討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。