勞動部高屏澎東區直聘中心啟用 提供多語通譯服務

中央社／ 台北11日電

接軌國際公平招募與移工「零付費」趨勢，勞動部勞動力發展署高屏澎東區直聘中心今天正式營運，也提供英語、越南語及印尼語等通譯服務，讓南部民眾可就近使用便利直聘服務。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，位在高雄捷運後驛站附近的「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」今天正式營運，並啟動「雙據點直聘服務」，同步在北高雄的岡山就業服務站增設直聘諮詢與服務櫃檯，方便鄰近區域雇主就近辦理。

發展署表示，直聘中心提供專業直聘一站式服務，涵蓋初期諮詢、表單填寫、文件初審、翻譯服務及線上系統申辦登錄，皆有專人全程協助。

此外，中心也提供「主動提醒」與「一案到底」的追蹤服務，協助雇主處理移工入國後及後續聘僱管理，並提供英語、越南語及印尼語等通譯服務，讓雇主及移工都能在熟悉的語言環境中獲得協助。

發展署表示，後續將透過專業服務團隊，主動連結社區長照據點等推廣直聘資源，並結合工協會團體提供「入場輔導」與「主動拜會」宣導，向企業雇主推廣如何善用「直接聘僱」來降低聘僱成本，並結合地方政府、就業中心及移工團體等服務網絡，提供多元化移工服務。

移工 雇主 勞動部
