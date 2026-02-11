勞動部高屏澎東區直聘中心啟用 提供多語通譯服務

一名網友在Threads發文透露在韓國被罰了約3萬韓元（約新台幣600多元）。原PO表示，因為之前在台灣的飯店插座用延長線加轉接頭都沒問題，這次到韓國入住新飯店看到雙圓孔插座，便也直接使用沒有使用變壓器，沒想到打開電後延長線瞬間爆炸、整間房跳電，飯店花約30分鐘才恢復供電。事後他向飯店道歉並賠償，感謝對方協助復電，坦言這次真的犯了大錯，提醒國人出國用電安全要特別注意。

2026-02-11 15:02