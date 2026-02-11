生活廢料變身創意花藝！李濟章活用iPad、Procreate玩出年節新創作

農曆春節將至，隨著現代人互道恭喜的方式逐漸數位化，為了讓民眾能送出最具個人風格的祝福，Apple特別舉辦了一場特別的「年節花藝工作坊」，邀請到以叛逆風格著稱、擅長複合媒材的「花疫室」藝術總監李濟章（@kkkrislee），分享她的創作理念，並示範如何運用iPad與Procreate App，將實體花藝轉化為獨一無二的數位年節賀卡。

李濟章並非傳統印象中的花藝師，李濟章並非傳統印象中的花藝師。從一位受ADHD困擾、不愛唸書的叛逆孩子，到在花藝世界中找到專注與自我價值，她的作品不僅聚焦於植物姿態本身，更延伸出對環境、資源與生活的關懷。

「為什麼花藝一定要用昂貴的材料？」李濟章的叛逆也展現在選材上。她手中充滿生命力的作品，素材竟是來自廢棄的鋁罐、熱水器軟管、甚至鋁門窗的廢料。她擅長將這些被視為「垃圾」的物件，與花草植物結合，轉化為具有溫度與故事性的藝術品，這種「取舊煥新」的概念，也恰好與年節「除舊布新」的意象不謀而合。

李濟章謙虛的說自己其實不擅長手繪，過去在繪製設計稿或向客戶提案時常感到痛苦，直到遇見了iPad和Procreate App，才讓創作流程變得更加自由直覺。「透過數位工具，我們可以跳脫物理限制。」李濟章現場示範如何運用Procreate製作年節賀卡，先在乾淨背景前拍下花藝作品的美麗姿態，接著在iPad上進行「去背」、「圖層堆疊」與「合成」。透過Procreate的選取與變換工具，可以自由移動花材位置、擦除多餘的花莖，也可重新構圖，創造出在現實中難以達成的視覺效果。

使用iPhone拍攝的話，也能直接在螢幕上長按想要去背的人物或物件，快速將主體從照片或影片影格背景中分離，點選「拷貝」後，即可貼上至Canva等設計App中進行後續創作。

不僅如此，李濟章也分享了非常實用的Apple Intelligence「視覺智慧」功能，只要長按iPhone的「相機控制」按鈕，即可快速搜尋鏡頭中的物件。這項功能對於喜愛花草卻叫不出植物名稱的創作者而言，是相當便利的輔助工具，花材與植物的辨識準確度極高，平時也可用於查詢餐廳或商家資訊，或進行文字的翻譯、摘要與朗讀。

「創作不應該有壓力，它就是生活的樂趣。」李濟章鼓勵大家從日常觀察中尋找靈感，無論是地板的裂痕、天空的雲朵，只要隨手拍下，再加入一點天馬行空的想像，就能成為有趣的創作起點。