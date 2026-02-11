快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

生活廢料變身創意花藝！李濟章活用iPad、Procreate玩出年節新創作

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
花疫室藝術總監李濟章，擅長將花材與日常用品、工業元素等複合媒材結合，跳脫傳統花藝設計的框架。記者黃筱晴／攝影
花疫室藝術總監李濟章，擅長將花材與日常用品、工業元素等複合媒材結合，跳脫傳統花藝設計的框架。記者黃筱晴／攝影

農曆春節將至，隨著現代人互道恭喜的方式逐漸數位化，為了讓民眾能送出最具個人風格的祝福，Apple特別舉辦了一場特別的「年節花藝工作坊」，邀請到以叛逆風格著稱、擅長複合媒材的「花疫室」藝術總監李濟章（@kkkrislee），分享她的創作理念，並示範如何運用iPad與Procreate App，將實體花藝轉化為獨一無二的數位年節賀卡。

李濟章並非傳統印象中的花藝師，李濟章並非傳統印象中的花藝師。從一位受ADHD困擾、不愛唸書的叛逆孩子，到在花藝世界中找到專注與自我價值，她的作品不僅聚焦於植物姿態本身，更延伸出對環境、資源與生活的關懷。

「為什麼花藝一定要用昂貴的材料？」李濟章的叛逆也展現在選材上。她手中充滿生命力的作品，素材竟是來自廢棄的鋁罐、熱水器軟管、甚至鋁門窗的廢料。她擅長將這些被視為「垃圾」的物件，與花草植物結合，轉化為具有溫度與故事性的藝術品，這種「取舊煥新」的概念，也恰好與年節「除舊布新」的意象不謀而合。

李濟章謙虛的說自己其實不擅長手繪，過去在繪製設計稿或向客戶提案時常感到痛苦，直到遇見了iPad和Procreate App，才讓創作流程變得更加自由直覺。「透過數位工具，我們可以跳脫物理限制。」李濟章現場示範如何運用Procreate製作年節賀卡，先在乾淨背景前拍下花藝作品的美麗姿態，接著在iPad上進行「去背」、「圖層堆疊」與「合成」。透過Procreate的選取與變換工具，可以自由移動花材位置、擦除多餘的花莖，也可重新構圖，創造出在現實中難以達成的視覺效果。

使用iPhone拍攝的話，也能直接在螢幕上長按想要去背的人物或物件，快速將主體從照片或影片影格背景中分離，點選「拷貝」後，即可貼上至Canva等設計App中進行後續創作。

不僅如此，李濟章也分享了非常實用的Apple Intelligence「視覺智慧」功能，只要長按iPhone的「相機控制」按鈕，即可快速搜尋鏡頭中的物件。這項功能對於喜愛花草卻叫不出植物名稱的創作者而言，是相當便利的輔助工具，花材與植物的辨識準確度極高，平時也可用於查詢餐廳或商家資訊，或進行文字的翻譯、摘要與朗讀。

「創作不應該有壓力，它就是生活的樂趣。」李濟章鼓勵大家從日常觀察中尋找靈感，無論是地板的裂痕、天空的雲朵，只要隨手拍下，再加入一點天行空的想像，就能成為有趣的創作起點。

今年過年，不妨也試著拿起iPhone，捕捉生活中的花草光影，再搭配iPad上的Procreate或Canva等創作App，親手製作一張專屬於自己的數位年節賀卡，將融合科技與溫度的祝福，傳遞給親友。

李濟章常常隨手拍下天空的雲朵，再加入一點天馬行空的想像，就能成為有趣的創作起點。記者黃筱晴／攝影
李濟章常常隨手拍下天空的雲朵，再加入一點天馬行空的想像，就能成為有趣的創作起點。記者黃筱晴／攝影
透過iPad、Apple Pencil和Procreate，可輕鬆拍攝、拆解素材，快速調整成創作設計稿，讓創作流程變得更加自由直覺。記者黃筱晴／攝影
透過iPad、Apple Pencil和Procreate，可輕鬆拍攝、拆解素材，快速調整成創作設計稿，讓創作流程變得更加自由直覺。記者黃筱晴／攝影
外表酷酷的李濟章，處理花草的手法超溫柔。記者黃筱晴／攝影
外表酷酷的李濟章，處理花草的手法超溫柔。記者黃筱晴／攝影
創作時李濟章都會戴著AirPods Max隔絕外界干擾，搭配Apple Music幫助專注。記者黃筱晴／攝影
創作時李濟章都會戴著AirPods Max隔絕外界干擾，搭配Apple Music幫助專注。記者黃筱晴／攝影
將工業元素、廢寶特瓶等異材質融入花藝創作，賦予新的意義。記者黃筱晴／攝影
將工業元素、廢寶特瓶等異材質融入花藝創作，賦予新的意義。記者黃筱晴／攝影

花藝 設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

國際金價創高後劇烈震盪 元富期貨：善用期貨工具布局黃金

馬年好運開轉 iPhone 17 Pro、紅包驚喜輪番登場

相關新聞

赴韓旅遊「延長線爆炸」飯店跳電！台灣客認錯道歉賠3萬韓元

一名網友在Threads發文透露在韓國被罰了約3萬韓元（約新台幣600多元）。原PO表示，因為之前在台灣的飯店插座用延長線加轉接頭都沒問題，這次到韓國入住新飯店看到雙圓孔插座，便也直接使用沒有使用變壓器，沒想到打開電後延長線瞬間爆炸、整間房跳電，飯店花約30分鐘才恢復供電。事後他向飯店道歉並賠償，感謝對方協助復電，坦言這次真的犯了大錯，提醒國人出國用電安全要特別注意。

1天1杯恐老4.6歲！暖暖養生飲藏陷阱 營養師：攻擊細胞「壽命時鐘」

寒流一波波來襲，不少人習慣來杯熱騰騰的薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖身。不過，營養師夏子雯提醒，小心把「養生飲」喝成「糖分炸彈」，甚至可能讓身體老得更快。

花蓮街訪/常如山、吳克群㩗手吉田建設800萬元敬老

92歲翁：收到過年救命錢 【2026年2月11日，花蓮訊】台灣醫美龍頭「愛爾麗集團」長期關懷社會基層，深耕公益事業不遺餘力。面對去年花蓮馬太鞍溪洪災對當地部落造成的重創，愛爾麗集團總裁常如山心繫

高雄新設移工直聘中心 提供一站式、通譯服務

為讓南部地區想直接聘僱移工的雇主就近申辦，勞動部勞動力發展署新設立「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」，今正式對外營運，除...

生活廢料變身創意花藝！李濟章活用iPad、Procreate玩出年節新創作

農曆春節將至，隨著現代人互道恭喜的方式逐漸數位化，為了讓民眾能送出最具個人風格的祝福，Apple特別舉辦了一場特別的「年...

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

LINE會顯示「已讀」這點讓不少人又愛又恨，許多人會想方設法繞過LINE的判定，找出可以不被對方發現的偷看技巧。近日有網友表示自己常用的偷看技巧在更新至iOS 26之後似乎失效了，引起網友討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。