皮膚「萬用神藥」美康爆紅！醫示警「雙面刃」：恐讓皮膚變薄
近期網路上掀起一波討論，有網友點名一款名為「美康」的藥膏，可以針對任何皮膚問題一抹見效。對此，家醫科醫師陳爰邑提醒，「美康」其實是四合一複方處方藥，雖然能短期救急，卻也是一把雙面刃，用錯恐讓皮膚問題更棘手。
陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文說明，「美康」並非單一成分藥膏，而是複方處方藥，內含Triamcinolone（類固醇，止癢、抗發炎）、Nystatin（抗念珠菌）以及Neomycin與Gramicidin（雙重抗生素，處理細菌感染）。這樣的「四合一」配方，等於一次處理發炎、搔癢、黴菌與細菌等常見皮膚問題，因此在短期使用下，確實能快速緩解不適，例如夏天悶熱、生理期前後、使用衛生棉後、私密處突然悶癢以及蚊蟲叮咬後的紅腫搔癢。
然而，陳爰邑強調，複方藥是一把「雙面刃」，絕不能隨意自行長期使用。特別是私密處黏膜吸收率極高，若因為搔癢就反覆塗抹含類固醇藥膏，容易導致皮膚變薄、防禦力下降，之後只要受到一點刺激，就會再次發癢不適，形成惡性循環。
陳爰邑也澄清，「美康」並不是痘痘藥。曾有藝人分享拿來擦痘痘，引發模仿風潮，但類固醇若使用不當，可能讓發炎時間延長，甚至加重症狀。此外，眼周與臉部皮膚較薄，更應避免隨意塗抹，以免增加副作用風險。
陳爰邑提醒，雖然「美康」聽起來效果神奇，但真正重要的是找出病因，而非盲目用藥。經由醫師評估診斷後再使用適當藥物，才是對身體最精準、也最溫柔的照顧方式。
針對皮膚不適問題，除了擦藥，本站曾經報導，身體癢的時候，多數人的第一反應往往是去抓，但這可能會讓皮膚狀況更糟。專家建議民眾可以嘗試用指腹輕輕摩擦或用化妝刷撫拭，不光效果更好，甚至不必觸碰癢點就能解癢。
