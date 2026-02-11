春節送禮留意！ 馬可先生存放過期麵粉、歐貝拉標示不實 挨罰4至6萬

春節將至，民眾購買應景食品時應留意食品安全，衛福部食藥署近期啟動「115年春節複合式規畫案」，針對食品製造業、餐飲業、年貨大街及年節食品販售業等實施稽查，揪出知名西點業者「馬可先生」於廠房作業區存放2未開封過期麵粉，挨罰6萬元；高雄知名糕點店「歐貝拉洋果子」旺來酥等3項產品，製造產地地址標示不正確，遭罰4萬元。

食藥署中區管理中心林旭陽指出，稽查人員在馬可先生有限公司，位於台南市的「仁德廠」，發現業者於作業區放置2箱過期未銷毀麵粉，雖未開封，也未實際用於產品製作，但並未區隔擺放，且未明確標示為過期將丟棄的產品，員工恐有誤用之餘，台南市衛生局依衡量情節後，決議加重裁罰，依「食安法」重罰6萬元。

高雄市的「其祥食品股份有限公司」，旗下有歐貝拉洋果子、多栗2家烘焙品牌，被食藥署稽查人員，揪出歐貝拉產品旺來酥等3項，產品上標示地址與實際情形不符，被依「食安法」裁罰4萬元。林旭陽說，其祥、馬可先生2家公司，近期均無違規紀錄，為近年首次違反食安法規遭裁罰。

食藥署指出，稽查重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、產品責任險、保存來源文件、逾期食品及標示查核等，總計查核498家，部分業者GHP如作業環境不潔、食品從業人員健檢等，經衛生局限期改善後均複查合格並查核產品標示1291件，其中3件不符規定；另查獲2件貯存逾期食品，由轄區衛生局依法裁處。

林旭陽說，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定，提醒民眾購買春節應景食品時要看清產品標示及留意食品新鮮度，購入後應妥善保存並於有效日期內儘快食用完畢。