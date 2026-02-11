1天1杯恐老4.6歲！暖暖養生飲藏陷阱 營養師：攻擊細胞「壽命時鐘」

寒流一波波來襲，不少人習慣來杯熱騰騰的薑汁奶茶、桂圓紅棗茶暖身。不過，營養師夏子雯提醒，小心把「養生飲」喝成「糖分炸彈」，甚至可能讓身體老得更快。

夏子雯在臉書粉專「夏子雯－貼近你生活的營養師」發文，她引用刊登於《美國公共衛生期刊》（AJPH）的一篇研究指出，每天若飲用一杯20盎司（約567毫升）的含糖飲料，約等於攝取65至75公克精緻糖，相當於13至15顆方糖。長期下來，恐導致細胞老化加速，生理年齡比實際年齡老上4.6歲。即使每天只喝8盎司（約236毫升），攝取約27至31公克精緻糖（約5.5至6顆方糖），也可能讓生理年齡老化約1.9歲，效果甚至與吸菸造成的老化程度相當。

夏子雯說明，含糖飲料之所以影響顯著，關鍵在於會直接攻擊細胞的「壽命時鐘」。首先是端粒縮短，端粒位於染色體末端，負責保護染色體，當端粒縮短到一定程度，細胞便會停止分裂甚至死亡。過量糖分會引發氧化壓力與發炎反應，加速端粒萎縮，進而推動老化進程。

此外，過多糖分還會與蛋白質結合形成「糖化終產物」（AGEs），破壞皮膚中的膠原蛋白，使肌膚變得鬆弛、暗沉，外表看起來更顯老態。她提醒，許多市售標榜「養生」的飲品，為了壓過中藥材或薑的辛辣味，往往加入大量糖分調味，民眾切勿把「暖身」與「甜味」畫上等號。

面對寒冷天氣想喝熱飲，夏子雯建議掌握兩大原則。第一，拒絕「假養生」手搖飲。看到「養生」字樣不要掉以輕心，這可能只是行銷話術，即使標示無糖，原料本身也可能含糖，選購時務必仔細查看成分。第二，自己煮最安心。可適量利用紅棗、枸杞的天然甜味，或自行熬煮薑茶，但濃度不宜過高，以免因辛辣而加入更多糖分，反而本末倒置。