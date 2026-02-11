赴韓旅遊「延長線爆炸」飯店跳電！台灣客認錯道歉賠3萬韓元

一名網友在Threads發文，透露自己在韓國賠了約3萬韓元（約新台幣714元）的意外事故。原PO表示，因為之前在台灣飯店的插座用延長線加轉接頭都沒問題，這次到韓國入住新飯店看到雙圓孔插座，便在沒有變壓器的情況下直接使用，沒想到通電後延長線瞬間爆炸、整間房跳電，讓飯店花約30分鐘才恢復供電。事後他向飯店道歉並賠償，感謝對方協助復電，坦言這次真的犯了大錯，提醒國人出國用電安全要特別注意。

有網友留言提醒，現在多數手機、電腦和平板的充電頭其實都支援國際電壓（100–240V），出國通常只需帶好轉接頭就能直接使用，不需變壓器。而韓國標準電壓為220V、插頭為圓形二孔，與台灣的110V扁平兩孔不同，電壓差異大是事故主因。

還有網友發現，原PO帶出去的延長線「有開關跟小燈泡」，而小燈泡僅支援110V，遇到韓國220V電壓自然承受不了才爆炸。並建議出國時直接去當地購買支援220V的延長線，且盡量選擇結構簡單、沒有小燈或過載斷電等附加功能的款式，以提高安全性；若要用高瓦數電器（如吹風機、電棒），應選擇內建國際電壓變壓功能的款式，且不要透過延長線供電。

旅遊網站Skyscanner指出，韓國標準電壓為220V、60Hz，與台灣110V不同，因此台灣電器若不支援220V，直接插入韓國插座可能會損壞甚至引發危險。大部分現代電子產品如手機、筆電、相機充電器通常為寬電壓設計，只需準備轉接頭即可使用；但吹風機、捲髮棒、電鍋等加熱類電器多僅支援單一電壓，使用時需搭配變壓器。除此之外，韓國使用的插座為Type C（兩圓腳）和Type F（兩圓腳帶接地），與台灣的Type A（兩扁腳）不同，即使電器支援220V，仍需轉接頭才能插入。

若出發前忘記準備轉接頭或變壓器，韓國當地也能購買，包括便利商店如CU、GS25，電子商場如首爾龍山電子商場、明洞電子街、大型超市Emart、樂天Mart等處都有販售，但價格通常比台灣貴，建議出國前先準備。購買電器時也需留意電壓與頻率是否適合帶回國使用、保固是否僅限韓國本地，以及保留發票以便退稅。