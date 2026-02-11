尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食物中毒高峰期，歷年12月至4月間，食安事件發生風險為其他月份3倍之多，民眾若有未吃完的年菜或尾牙打包飯菜，應在2小時內置入冰箱冷藏或冷凍，以防止細菌滋生與毒素生成，復熱時也要將食物中心溫度加熱到攝氏70度以上。

食藥署食品組簡任技正周珮如說，每年2至3月期間，因尾牙、春酒、家族聚餐多，為諾羅病毒好發時期，113年全年食品中毒案件通報數共1750件，案件數最少的月份僅61件，高峰期落在2至4月之間，2月為177件、3月共171件，4月因應寶林茶室重大食安事件，導致案例數增加，高達276件，而這些案例中，若以場所區分，發生在供膳營業場所，即餐廳、宴會廳等為大宗，共1282件。

周珮如說，每年2至3月間，食安中毒案件數，為一般月份3倍之多，除發生在餐廳，在自宅、校園營養午餐、公司團膳等也有不少案例，113年發生於自宅的案例共268件，為第二多的場域類型，自宅食物中毒原因多元，有人採摘野菇、不明魚類、貝類食用而中毒，也有人在戶外踏青時，引用山泉水，導致細菌中毒，呼籲民眾勿喝山泉水，即使煮沸，寄生蟲、蟲卵也未必會被消滅。

食藥署指出，食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素，呼籲民眾把握儘速冷藏冷凍、充分復熱、減少復熱次數3原則，提升食品安全。周珮如說，為食用完畢或打包的料理，應在2小時內送入冰箱，避免細菌及毒素滋生，復熱時溫度要夠高，達到中心溫度攝氏70度以上，也要避免反覆覆熱，讓食物反覆進出危險溫度帶。

周珮如指出，維護餐桌安全應注意勤洗手，且不可只用酒精消毒，否則殺不死諾羅病毒，應該用肥皂徹底清潔手部再用餐，另應注意食材新鮮程度，減少食用不新鮮、加熱不完全食品，貝類海鮮容易蓄積諾羅病毒，開殼後應加熱至少3至5分鐘再食用，降低中毒風險，生熟食烹調器具應區分存放，避免交叉污染。