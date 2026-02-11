賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉惠許多失能、失智者。台北市政府委託台北醫學大學經營的「北醫創齡小規模多機能機構」，今日正式開幕，北醫創齡機構院長施俊明表示，長照服務被認為是一門賠本生意，但是北醫善盡社會責任，盼整合從醫療到照顧新局面。

「機構提供失能、失智者多元照顧服務，也貼近家庭照顧者臨時托顧的需求，不只是社區照顧場域，更是長輩另一個家。」施俊明指出，北醫創齡機構以「數位、創新、復能」為核心，跨領域整合服務，導入智慧科技輔具，將復健訓練融入日常，陪伴長者提升行動力，全新打造結合生活場域與功能訓練的照護示範場域。

北醫創齡主任陳素珍表示，呼應衛福部推動的「一國中學區一日照」政策目標，過去，信義區信義國中學區過去並無日照資源，北醫創齡小規模多機能機構補上這塊缺口，目前已經收托26名長者，經過個人化的復健運動，有長輩進來時是推著輪椅，經過二周訓練已經可以使用助行器行走。

陳素珍說，北醫創齡為小規機，核定每時段最高可同時收托60名長者，並設有4床夜宿床位，提供日間照顧、居家服務、喘息照護等多元服務。目前第一階段先申請30名，自去年12月17日啟用及收托，目前有26位長輩，粗估過完年後就會啟動第二階段的另30名額收托，而夜宿床位則預計下半年開始提供服務。

「26位長輩中，90歲以上長者有5位，年紀最大為97歲，有些長輩剛送進來時無法順利進食，經過訓練已能自行咀嚼。」陳素珍表示，長照工作真的很累，但是看到長輩明顯進步以及家屬回饋，辛苦也算值得。目前機構編制人員共7位，人力比1：8，相較於失能型機構1：10、失智型機構1：6，北醫創齡屬於混合型，人力配置符合衛福部規定。

根據2025年底最新統計，台北市已成全台人口老化程度最嚴重的縣市，市府積極推動「一國中學區一日照」，目前信義區共有3家小規模多機能機構。台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，台灣邁入超高齡社會，面對人口快速高齡化，長期照護更需呼應長者的根本需求，從復能邁向賦能。

陳瑞杰指出，北醫體系長期投入高齡醫療與社區照護，機構導入AI與高科技輔具，提供包含長者腦力健康促進、智能照護在內的全面性長照服務。透過數位化紀錄與個人化復能模組，長者能清楚掌握自身進步歷程，從被動接受照顧轉變為主動管理健康的參與者，讓長照不再只是延緩退化。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線