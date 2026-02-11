快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，價值不菲。圖／北市公園處提供
單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，價值不菲。圖／北市公園處提供

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新蘭亭展出，這次展出多種蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭、螃蟹蘭等；其中單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，營造出飛瀑氣勢，價值不菲。

除了蘭花，春節花卉展還有多種年節應景盆栽仙客萊、重瓣長壽花、觀賞鳳梨、空氣鳳梨、銀柳、金桔、金棗與蜜桔等，採用花藝設計手法將各式新年素材與植栽完美結合，展現春意滿滿的生命力。

北市公園處長藍舒凢表示，這次展出運用大量蝴蝶蘭布置，除了常見的大花品種如胭脂、安娜、粉佳人、五星上將、大辣椒，還有高價、單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭。

另外，還搭配紫后、香寶貝、紅吱吱、雪櫻、白天王、紫天王等精緻典雅又自帶香氣的文心蘭、花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、色彩繽紛的染色蝴蝶蘭，讓人彷彿置身如夢似幻的蘭花秘境。

公園處園藝管理所主任王淑雅說，這次特別請到曾獲得全國技藝競賽花藝組冠軍的何智文花藝師操刀整體規畫設計，在新蘭亭入口處，就能見到蝴蝶蘭打卡牆設計，運用大花品種蝴蝶蘭為主角呈幾何排列，隨手一拍都能拍出滿滿文青感的花花世界。

走進這次展覽的新蘭亭內，還有複合各種植栽型態與顏色，以花藝競賽手法變幻出圓形、扇形、水滴型、L型、畫框、牆面等多元樣貌，半懸空花樹島嶼的設計理念，讓蘭花擁有更加自由綻放的空間，讓今年的春節花卉展極具質感、藝術又兼具植物動態美感，呼應馬年飛騰、跳躍的律動。

紫后文心蘭具有香氣。圖／公園處提供
紫后文心蘭具有香氣。圖／公園處提供
花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭。圖／公園處提供
花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭。圖／公園處提供

蝴蝶 設計 花藝
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

統一企業集團獻上「進口空運玫瑰花」迎接浪漫西洋情人節

過年挑蘭花別只看花多 蘭花學者提供選購蝴蝶蘭6項秘訣關鍵

相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉...

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食...

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。