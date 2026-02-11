西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新蘭亭展出，這次展出多種蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭、螃蟹蘭等；其中單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，營造出飛瀑氣勢，價值不菲。

除了蘭花，春節花卉展還有多種年節應景盆栽仙客萊、重瓣長壽花、觀賞鳳梨、空氣鳳梨、銀柳、金桔、金棗與蜜桔等，採用花藝設計手法將各式新年素材與植栽完美結合，展現春意滿滿的生命力。

北市公園處長藍舒凢表示，這次展出運用大量蝴蝶蘭布置，除了常見的大花品種如胭脂、安娜、粉佳人、五星上將、大辣椒，還有高價、單支花梗具有10至15朵以上的長串蝴蝶蘭。

另外，還搭配紫后、香寶貝、紅吱吱、雪櫻、白天王、紫天王等精緻典雅又自帶香氣的文心蘭、花朵壯碩的肉餅拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、色彩繽紛的染色蝴蝶蘭，讓人彷彿置身如夢似幻的蘭花秘境。

公園處園藝管理所主任王淑雅說，這次特別請到曾獲得全國技藝競賽花藝組冠軍的何智文花藝師操刀整體規畫設計，在新蘭亭入口處，就能見到蝴蝶蘭打卡牆設計，運用大花品種蝴蝶蘭為主角呈幾何排列，隨手一拍都能拍出滿滿文青感的花花世界。