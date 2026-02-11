蕭副總統捐20本親簽書 響應紙風車椅子會活動

副總統蕭美琴擔任紙風車368兒童藝術工程志工長達20年，響應紙風車「椅子會」活動，特別捐出20本親筆簽名書「青年的四個大夢」，作為椅子會限時抽獎加贈回饋禮。

根據紙風車發布的新聞資料，蕭副總統自20年前開始支持368工程，在花蓮擔任立法委員時，更深刻了解城鄉藝文資源的差距，但也親眼見證紙風車的足跡遍布每一個鄉鎮。副總統表示，謝謝捐款者跳出來當「椅子頭」及加入「椅子會」，大家一起讓台灣的孩子「坐台灣味的椅子，看台灣味的戲」。

紙風車表示，蕭副總統特別提供「青年的四個大夢」親筆簽名書20本，作為致敬支持者的心意，給加入「椅子會」的朋友加碼抽獎，只要捐款新台幣1000元以上即可加入紙風車「椅子會」，即日起至3月2日下午3時截止，凡加入椅子會即有機會加碼獲得「蕭副總統親簽書」。