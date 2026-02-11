蕭副總統捐20本親簽書 響應紙風車椅子會活動

快訊

中央社／ 台北11日電
副總統蕭美琴（圖）擔任紙風車368兒童藝術工程志工長達20年，響應紙風車「椅子會」活動，特別捐出20本親筆簽名的好書「青年的四個大夢」，當作椅子會限時抽獎加贈回饋禮。（紙風車提供）中央社
副總統蕭美琴擔任紙風車368兒童藝術工程志工長達20年，響應紙風車「椅子會」活動，特別捐出20本親筆簽名書「青年的四個大夢」，作為椅子會限時抽獎加贈回饋禮。

根據紙風車發布的新聞資料，蕭副總統自20年前開始支持368工程，在花蓮擔任立法委員時，更深刻了解城鄉藝文資源的差距，但也親眼見證紙風車的足跡遍布每一個鄉鎮。副總統表示，謝謝捐款者跳出來當「椅子頭」及加入「椅子會」，大家一起讓台灣的孩子「坐台灣味的椅子，看台灣味的戲」。

紙風車表示，蕭副總統特別提供「青年的四個大夢」親筆簽名書20本，作為致敬支持者的心意，給加入「椅子會」的朋友加碼抽獎，只要捐款新台幣1000元以上即可加入紙風車「椅子會」，即日起至3月2日下午3時截止，凡加入椅子會即有機會加碼獲得「蕭副總統親簽書」。

椅子 紙風車 蕭副總統
相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

春節送禮留意！ 馬可先生存放過期麵粉、歐貝拉標示不實 挨罰4至6萬

春節將至，民眾購買應景食品時應留意食品安全，衛福部食藥署近期啟動「115年春節複合式規畫案」，針對食品製造業、餐飲業、年...

賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉...

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食...

