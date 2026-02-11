太空中心公布福衛八號第一波影像 竹科等國內外5座城市清晰照曝光

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年11月底升空入軌，國家太空中心（TASA）今公布好消息，展示福衛八號第一波影像成果，範圍涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等國內外5座城市，影像清晰度與與訊噪比（SNR），皆優於原始設計。

TASA公開的5幅影像，涵蓋沿海、城市及機場，展現不同地表紋理。影像中可見台南安平漁人碼頭區域漁船行進的尾流、高雄興達港區域淡水、海水水色層次與波紋。城市部分，拍攝到福衛八號位於竹科的「老家」TASA。

此外，也成功取像日本東京國立競技場與明治神宮棒球場、西班牙巴塞隆納機場等。TASA指出，機場是影像辨識最常拍攝的標的，畫面中行進間的飛機與車輛能清楚辨識，建築外型輪廓銳利，不僅驗證達成原始解析度1米的目標，更充分展現衛星在城市觀測與細節辨識上的優異性能。

國家太空中心表示，最新取像成果透過美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」進行驗證，確認原始影像解析度符合1米規格，並可透過影像後處理技術，將影像解析度進一步提升至0.7米；此外，影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR），皆優於原始設計，確認福衛八號的齊柏林衛星順利達成、並超越了預定任務。

TASA主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA團隊努力了8年，除了光學酬載的設計與驗證作業更加縝密，對衛星本體的姿態穩定度要求也更高，這是艱難的任務，他以TASA團隊為榮。此外，福衛八號肩負帶動產業升級任務，如今已確認有16項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福八為舞台，向國際展現實力。

福八計畫主持人劉小菁說，此次任務的達標，確認台灣已經完全掌握一米解析度光學衛星的能力，並準備好往下一階段：原始解析度次米邁進。