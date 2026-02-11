快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

春節將至桃園警提交通對策 大溪復興景點、宮廟春節熱區防塞車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
到大溪山豬湖落羽松等景點可以在中庄調整池景點搭接駁車。記者鄭國樑／翻攝
到大溪山豬湖落羽松等景點可以在中庄調整池景點搭接駁車。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局表示，春節9天連假14日至22日，大溪熱門風景區景點多，到宮廟祈福的信眾也多，警方已經規畫交通疏導和管制措施，用路人可以參考，避開塞車路線。

交通管制的路段包括蓮座山觀音寺周邊，管制時間為17日（初一）至22日（初六）每日上午6時至晚上6時，行經瑞安路二段往石門水庫方向，要前往觀音寺參香的信眾，車輛請於崁津橋前行駛外側車道，非參香車輛走內側車道減少車流交會。車輛進入瑞安路二段48巷後為單向通行，請依沿線指示牌行駛，並由內柵路一段60巷駛離；瑞安路二段58號至196巷口路段，於管制時段內開放黃線停車，瑞安路崁津橋東端前200公尺至勝利街口後200公尺路段，兩側禁止停車。

大溪老城區周邊道路管制時間14日至22日，普濟路禁止左轉得勝路，建議車流改由普濟路左轉金城路、右轉康莊路，再左轉文化路或中華路，接信義路分流往新北市三峽或桃園方向。和平老街每日上午9時至晚上6時劃為行人徒步區，警方於康莊路、和平路五岔路口交管；中午12時至晚上6時，康莊路與得勝路口禁止右轉進入得勝路，採單行道管制。因老城區停車空間不多，警方建議遊客將車輛停放於月眉停車場或大溪橋頭停車場，步行前往老街。

配合月眉濕地落羽松季活動交通措施，月湖路22日前假日上午8時至晚上6時單向管制，自信義路525巷口駛出，車輛可停放於橋頭停車場，步行經大溪橋前往月眉濕地，或轉乘接駁車至中庄吊橋左岸第一停車場後步行賞景。

警方統計，大溪區、復興區春節期間熱門觀光地區和宮廟有福仁宮、普濟堂、迎富送窮廟、蓮座山觀音寺、大溪老街、月眉濕地生態園區、石門水庫、羅浮溫泉、小烏來、角板山及拉拉山等，預期人、車潮將明顯增加。

春節期間大溪風景區、老城區交通管制及替代道路。記者鄭國樑／翻攝
春節期間大溪風景區、老城區交通管制及替代道路。記者鄭國樑／翻攝
大溪警分局春節連續假期將加強交通疏導和管制。記者鄭國樑／攝影
大溪警分局春節連續假期將加強交通疏導和管制。記者鄭國樑／攝影
大溪橋頭停車場春節假期接駁車發車時間及提醒。記者鄭國樑／翻攝
大溪橋頭停車場春節假期接駁車發車時間及提醒。記者鄭國樑／翻攝

石門水庫 停車場 大溪老街
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

過年走春玩出文化味 台南文化行春串聯古蹟與街區

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

春節車潮湧入花蓮！警啟動交通管制 市公所推「友善廁所」解如廁荒

相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉...

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食...

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。