春節將至桃園警提交通對策 大溪復興景點、宮廟春節熱區防塞車

桃園市大溪警分局表示，春節9天連假14日至22日，大溪熱門風景區景點多，到宮廟祈福的信眾也多，警方已經規畫交通疏導和管制措施，用路人可以參考，避開塞車路線。

交通管制的路段包括蓮座山觀音寺周邊，管制時間為17日（初一）至22日（初六）每日上午6時至晚上6時，行經瑞安路二段往石門水庫方向，要前往觀音寺參香的信眾，車輛請於崁津橋前行駛外側車道，非參香車輛走內側車道減少車流交會。車輛進入瑞安路二段48巷後為單向通行，請依沿線指示牌行駛，並由內柵路一段60巷駛離；瑞安路二段58號至196巷口路段，於管制時段內開放黃線停車，瑞安路崁津橋東端前200公尺至勝利街口後200公尺路段，兩側禁止停車。

大溪老城區周邊道路管制時間14日至22日，普濟路禁止左轉得勝路，建議車流改由普濟路左轉金城路、右轉康莊路，再左轉文化路或中華路，接信義路分流往新北市三峽或桃園方向。和平老街每日上午9時至晚上6時劃為行人徒步區，警方於康莊路、和平路五岔路口交管；中午12時至晚上6時，康莊路與得勝路口禁止右轉進入得勝路，採單行道管制。因老城區停車空間不多，警方建議遊客將車輛停放於月眉停車場或大溪橋頭停車場，步行前往老街。

配合月眉濕地落羽松季活動交通措施，月湖路22日前假日上午8時至晚上6時單向管制，自信義路525巷口駛出，車輛可停放於橋頭停車場，步行經大溪橋前往月眉濕地，或轉乘接駁車至中庄吊橋左岸第一停車場後步行賞景。