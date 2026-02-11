快訊

故宮南院新春策馬開展 結合燈會推限量「小雪鵰」提燈

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院迎馬年推出「萬馬歡騰-丙午年曆代畫馬精粹」特展，展出民國畫家馬晉1923年臨摹百駿圖。記者黃于凡／攝影
今年歲次丙午，生肖屬馬，國立故宮博物院南部院區以「馬」作為開春展覽主題，今天推出「萬馬歡騰- 丙午年歷代畫馬精粹」特展，也結合數位科技讓郎世寧「百駿圖」動起來，還有限量文物造型「雪點鵰」小提燈，以及彩繪春聯等活動，邀大家新春期間到故宮南院參觀。

故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬說，展覽以郎世寧「百駿圖」為重要參照，透過圖像解析繪畫中融合西方透視與明暗渲染手法，形塑畫面縱深與馬匹肌理，也結合數位展示「古畫動漫一百駿圖」動畫展演，呈現畫中駿馬栩栩如生姿態，與書畫文物形成有趣對照。

蘇雅芬也說，民國畫家馬晉1923年摹繪百駿圖，以傳統工筆結合西洋明暗設色，展現近代畫家對宮廷畫風再詮釋，也反映「郎派」已被視為中國畫傳統；展覽呈現13件不同朝代書畫作品，梳理歷代馬畫常見主題，如天馬、貢馬、瘦馬、番馬與人馬，呈現馬畫題材歷史中多重意涵。

此外，故宮南院1樓大廳推出「光彩駿躍：馬年數位互動展」，以投影動畫與立體光雕技術，郎世寧「百駿圖」中的駿馬在流動光影下，呈現毛色與姿態變化。此外，新春期間還有系列趣味活動，包含解謎圖關、親子藝術工作坊、DIY 彩繪春聯、音樂會與小丑表演等親子節目。

故宮南院2月14日至18日憑門票可領取限量彩繪春聯材料包，完成手作後可領取紅包袋，2月24日至3月1日憑門票可兌換限量馬年「雪點鵰」小提燈；另3月3日起在台灣燈會參展作品「年年有餘」作品源自於故宮典藏「霽青描金游魚轉心瓶」具備旋轉機能，有「走馬燈」概念。

故宮南院迎接馬年及台灣燈會，推出「小雪鵰」小提燈及彩繪春聯等活動。記者黃于凡／攝影
故宮南院迎馬年推出「萬馬歡騰-丙午年曆代畫馬精粹」特展，展出民國畫家馬晉1923年臨摹百駿圖。記者黃于凡／攝影
故宮南院迎接馬年及台灣燈會，推出「小雪鵰」小提燈及彩繪春聯等活動。記者黃于凡／攝影
