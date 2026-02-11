筍絲綠綠…老闆稱正常Google說發霉 台中食安處要查了

有網友在Threads發文詢問，「筍絲上有綠綠的是什麼原因？店家說是『正常』、Google 說是發霉？」引起網友熱議，還有網友稱「農委會有答案─黴菌」；對此，台中市食品藥物安全處查出，西屯區某麵店遭爆料餐點疑有發霉疑慮，將派員稽查。若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，違者依食品安全衛生管理法，最高可罰2億元。

從網友PO出的影片看來，被爆料的餐點是放置在該家麵店寫有「特製一定會噴火辣椒、正宗道地酢醬」的紙碗中，裡頭有飯、滷竹筍筍絲等，其中部分筍絲上，隱隱透著綠色，看起來是有綠綠的。

食安處說明，民眾反映西屯區某麵店餐點疑有發霉疑慮，食安處已完成錄案，將依程序派員前往稽查。若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依食安法，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將盡速依規查處，共同維護食品安全。