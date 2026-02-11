快訊

筍絲綠綠…老闆稱正常Google說發霉 台中食安處要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
食安問題深深影響消費者的健康。示意圖／ingimage
食安問題深深影響消費者的健康。示意圖／ingimage

有網友在Threads發文詢問，「筍絲上有綠綠的是什麼原因？店家說是『正常』、Google 說是發霉？」引起網友熱議，還有網友稱「農委會有答案─黴菌」；對此，台中市食品藥物安全處查出，西屯區某麵店遭爆料餐點疑有發霉疑慮，將派員稽查。若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，違者依食品安全衛生管理法，最高可罰2億元。

從網友PO出的影片看來，被爆料的餐點是放置在該家麵店寫有「特製一定會噴火辣椒、正宗道地酢醬」的紙碗中，裡頭有飯、滷竹筍筍絲等，其中部分筍絲上，隱隱透著綠色，看起來是有綠綠的。

食安處說明，民眾反映西屯區某麵店餐點疑有發霉疑慮，食安處已完成錄案，將依程序派員前往稽查。若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依食安法，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將盡速依規查處，共同維護食品安全。

食安
相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉...

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食...

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新...

