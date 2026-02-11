影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

三星（Samsung）今年2026年將推出Galaxy S26系列手機，聯合新聞網《科技玩家》昨日報導三星官方意外在一場活動曝光2026 Galaxy Unpacked發表會的日期，今日官方正式公布，2026 Galaxy Unpacked發表會就在台灣時間2026年2月26日半夜2點於美國舊金山舉行，《科技玩家》也整理外媒爆料的Galaxy S26全系列規格、價格及外觀懶人包一次看。

2026-02-11 12:04