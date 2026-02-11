影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤
農曆春節將至，台健空盟與中部醫界代表、燃煤受害居民上午到立法院舉行記者會，呼籲朝野黨團表態支持「春節期間台中火力發電廠（中火）全面停煤」，並盼台中市議會跨黨派通過相同決議。
台健空盟理事長葉光芃指出，燃煤與PM2.5被多項國際研究認為與心血管疾病、腦血管疾病及呼吸道疾病高度相關，強調春節期間工商活動降低、用電需求下降，應把握時機減少燃煤發電，讓民眾「過年好好呼吸」。
現場提出五項訴求與提問，包括要求衛福部評估春節急診壅塞與空汙風險、行政院說明供電是否真有缺口，以及請立法院三黨團、台中立委與台中市議會跨黨派支持春節停煤。
葉光芃表示，先前已赴行政院與民進黨中央陳情，盼政府落實燃煤占比下降承諾，但春節停煤訴求尚未獲正面回應，對此表達遺憾。
