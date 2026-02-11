美濃大峽谷開挖土石方可容納1萬台遊覽車 不法所得高達3億

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美濃大峽谷挖取土石後留下深坑及堆置如山的營建廢棄物。圖／環境管理署提供
美濃大峽谷挖取土石後留下深坑及堆置如山的營建廢棄物。圖／環境管理署提供

環境部環境管理署今表示，高雄市美濃成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭挖取土石形成多處坑洞，開挖面積約有3個澄清湖棒球場面積，遭開挖土石方體積約可容納1萬臺遊覽車，全案依違反「廢棄物清理法」告發，橋頭地檢署偵辦後本案共起訴106人，犯罪所得估計約新台幣3億元，扣押機具有挖土機、砂石車等大型車輛38輛，部分扣押機具經偵查中變價拍賣，總拍定金額高達1225萬元。

環管署表示，自2025年6月發現美濃地區成功段及新吉洋段多處土地遭大量挖取土石形成大型坑洞，於追查過程查獲不肖業者除了挖取土石販售牟利外，又利用這些坑洞遭政府單位開罰後需要回填整復，因此在美濃地區做起租地、開挖、回填營建廢棄物的模組化流程，再串聯營建工程開發單位、清除運輸業者、土資場、土地所有人或承租人、砂石業等，串成一條完整上下游產業鏈。

環管署指出，不肖業者透過營建工程產出的營建廢棄物進入土資場繞場，完成遶單行為規避環保單位追查，開立不實收受或供土證明，營造出營建廢棄物或廢土已合法完成再利用。另一方面，也將營建廢棄物直接回填到挖取土石後留下的坑洞內，除了挖取土石時破壞原有地貌，嚴重破壞當地生態環境及水土保持，且回填營建廢棄物或建案開挖地基產出的連續壁廢土，都與不適合土地後續從事農業生產，嚴重影響國土長久使用。

環管署表示，不肖業者採1年內完成開挖及回填1處坑洞的模組化方式，在美濃地區多點同步集團式犯案，造成當地民眾居住環境受到影響，最終經環檢警調通力合作，循線破獲不肖業者的違法行為，並依法嚴懲。

