白色畫像英文版紐約座談 賴香吟論文學、政治與日常

中央社／ 紐約10日專電

作家賴香吟的小說「白色畫像」曾獲多項大獎，吸引讀者回到蒼白的戒嚴年代。賴香吟今天在紐約舉行的英文版座談會中，用電影悲情城市、自己的父親和曾在紐約歷經時代的台灣人物拉開序幕，討論文學、政治與人的日常。

描寫戰後白色恐怖戒嚴時期人物的小說「白色畫像」英文版，由美國資深譯者葛浩文（HowardGoldblatt）翻譯，哥倫比亞大學出版社（ColumbiaUniversity Press）與台灣文學館於2025年8月合作出版，今天在紐約皇后區公共圖書館舉行新書座談。

作者賴香吟在活動中用電影「悲情城市」劇照說明，劇中照片裡的孩子就是小說裡3個主角的世代；也用自己父親服役時的照片，背景建築上寫著「反攻大陸」字樣，向出席者說明她所書寫的世代。

賴香吟以上世紀70年代，曾參與保釣，在紐約聯合國總部工作的小說家郭松棻，因前往中國上了黑名單；前新聞局駐紐約專員「宮前町九十番地」主人翁張超英，曾經歷刺蔣案、退出聯合國與台美斷交等重大事件，拉近出席者與不同時代，海內外人物的距離。

回憶構思書寫白色畫像的過程，賴香吟說：「這樣的作品放在20年前，能不能這樣寫我也沒把握。就算寫得出來，但20年前台灣讀者能不能讀懂放在文學裡的密碼與感情，我也不確定。」

她說：「這10年台灣讀者對戰後1945到1949年已有些基礎知識，覺得可以試試看。文學作品常常在那裡等，寫好之後等讀者，作者可以非常有耐心的等。」

白色畫像裡的3篇人物清治、文惠、凱西，在賴香吟細膩筆觸下，道盡白色時代的蒼涼，無論人在台灣或海外，日常生活裡政治無所不在。

賴香吟說，這本書作了挑戰，可能會被罵，書中沒有批評加害者，只有重提受害者，或描述所謂的共犯結構，這同樣是和加害者站在一起，小說其實寫的是沒站出來抵抗和說不的大多數人。

「這些人該不該被批判，政治討論上也是問題，但文學就要挑戰這些。」賴香吟反問。

出席者同樣訴說跨世代台灣生活經驗，賴香吟回應：「因為我們不是受難者，可以不管政治與歷史，就這樣過了30、40年，但台灣的下一代比較不那麼怕政治。我們可以理解政治就在生活裡，每個人都和政治有關係，只是不知道與不強調。」

她說：「寫小說是對人抱持同情的工作，現實發展往往會被極端意見或極端政治人物領導，我們現在就活在這樣的時代裡。想多瞭解一些很奇怪或不能同意的族群，有時讀文學作品會讓身心比較開闊，多些理解為何會如此。」(編輯：韋樞)

台灣文學 小說 紐約
