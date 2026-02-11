40多歲男熬夜追劇視力難聚焦 中醫師點出問題

桃園市40多歲男常熬夜追劇，久而久之出現視力難聚焦，眼前黑點飄動的飛蚊症狀，求助聯新國際醫院中醫科，副主任陳藝文以針灸、茶飲保養、穴位按摩，再加上改變用眼習慣，讓症狀逐步改善。

聯新國際醫院指出，現代人高度依賴3C產品，長時間盯著螢幕早已是生活常態。再三天就是春節9天連假，追劇、滑手機、打牌等活動，假期用眼時間拉長，原本被忽略的眼部警訊往往一次爆發，上述病例並非偶發也非個案。

陳藝文說明，中醫觀點認為「久視傷血」，長時間近距離用眼會深度耗損「肝血」與「心血」，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬，睡眠品質下降，甚至因末梢循環不良導致手腳冰冷。

對此，陳藝文建議民眾透過簡單的觸摸與觀察，及早察覺眼睛是否已處在「亞健康」狀態。首先是「眼壓觸感檢測」，閉上雙眼，以手指輕觸眼球。如果感覺眼球觸感緊繃且變硬，可能與眼壓偏高有關；其次為「眼眶空間檢查」，將食指橫放在上眼眶與眼球之間，若空間不到一指幅寬，顯示眼睛已處於過勞狀態；第三是「耳後經絡檢視」，若耳下凹陷處僵硬，代表通往眼睛的經絡阻塞循環不佳。

陳藝文說，臨床觀察也發現，40歲後常見「40眼睛」問題，如老花、飛蚊症、眼壓升高；50歲則多有「50肩」，出現肩頸僵硬與活動受限，兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關。