快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨2點睡6點起 科技主管暈眩送醫後靠「1招」找回健康

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
在台北科技業擔任高階主管的40多歲男子，曾因長達半年極端作息，不僅體重暴增，也與家人不睦。直到一次暈眩送醫後，開始執行晚間11時入睡計畫，3個月後身體回歸健康。圖／123RF
在台北科技業擔任高階主管的40多歲男子，曾因長達半年極端作息，不僅體重暴增，也與家人不睦。直到一次暈眩送醫後，開始執行晚間11時入睡計畫，3個月後身體回歸健康。圖／123RF

在台北科技業擔任高階主管的40多歲男子，曾因長達半年的跨國併購案陷入「凌晨2點睡、6點起」的極端作息，不僅體重暴增，也與家人不睦。直到一次暈眩送醫後，開始執行晚間11時入睡計畫，3個月後身體回歸健康。

該名男子因工作影響睡眠不足，導致皮膚蠟黃、體重暴增10公斤，更因易怒與焦慮使職場人際與家庭關係降至冰點。直到一次暈眩送醫後，他開始強制執行「晚間11時入睡計畫」並配合睡前冥想，3個月後不僅體重回落，決策速度與情緒穩定度更大幅提升。證明睡眠並非時間的浪費，而是找回自我主導權與心靈平靜的微型「大手術」。

精神科醫師楊聰財表示，睡眠在生理層面，深層睡眠是生長激素分泌的高峰期，能促進細胞更新與肌膚重生，並調節瘦素與飢餓素的平衡以維持代謝穩定。

更重要的是，睡眠時大腦會啟動「類淋巴系統」，如洗刷機制般清除代謝產物，是預防失智症的關鍵；同時，人體的自然殺手細胞活性在此時最高，若長期缺乏睡眠，免疫防線將會崩潰，增加癌症與心血管疾病的風險。

除了生理修復，睡眠更是心理與情緒的「減震器」，楊聰財說，在快速動眼期大腦會處理情緒記憶、激發創意並固化白天的學習內容，缺乏睡眠者的認知能力甚至會退化至等同醉酒狀態。在社會層面，高品質的睡眠能提升一個人的共情能力與包容度，減少社交衝突與衝動決策，對於維持職場競爭力與伴侶親密度至關重要。

若要實踐高品質睡眠，楊聰財建議應掌握核心，固定起床時間比入睡時間更重要，早晨陽光能有效重設生理時鐘；睡前應遠離藍光、減少咖啡因與酒精攝取，並將臥室功能簡化為睡眠與親密行為（透過睡前閱讀、溫水澡或感恩儀式，能同步大腦慢波，讓身心進入深度修復；重視睡眠是現代文明社會的象徵，愛自己的第一步，便是從給自己一場好覺開始，讓靈魂在黑暗的安息香中得到洗滌與重生。

睡眠 體重
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

諾貝爾生醫學獎得主莫瑟：治療神經系統疾病 應先了解大腦「演算法」

貢寮區廢校重生注入新活力「和禾聚落」成地方創生典範

早睡真的比較好嗎？深層睡眠特別重要？4招有助提升睡眠品質

適量咖啡可保持健康 降低大腦失智風險

相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

美濃大峽谷開挖土石方可容納1萬台遊覽車 不法所得高達3億

環境部環境管理署今表示，高雄市美濃區成功段、新吉洋段及吉安段等多處土地遭挖取土石形成多處坑洞，開挖面積約有3個澄清湖棒球...

三星Galaxy S26發表會2月26日登場！規格、價格、外觀預測曝 這款有新紫色

三星（Samsung）今年2026年將推出Galaxy S26系列手機，聯合新聞網《科技玩家》昨日報導三星官方意外在一場活動曝光2026 Galaxy Unpacked發表會的日期，今日官方正式公布，2026 Galaxy Unpacked發表會就在台灣時間2026年2月26日半夜2點於美國舊金山舉行，《科技玩家》也整理外媒爆料的Galaxy S26全系列規格、價格及外觀懶人包一次看。

40多歲男熬夜追劇視力難聚焦 中醫師點出問題

桃園市40多歲男常熬夜追劇，久而久之出現視力難聚焦，眼前黑點飄動的飛蚊症狀，求助聯新國際醫院中醫科，副主任陳藝文以針灸、...

凌晨2點睡6點起 科技主管暈眩送醫後靠「1招」找回健康

在台北科技業擔任高階主管的40多歲男子，曾因長達半年的跨國併購案陷入「凌晨2點睡、6點起」的極端作息，不僅體重暴增，也與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。