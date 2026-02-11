環團籲中火春節停煤降低氣喘、心臟病發人數 喊話石崇良一起支持

農曆年將屆，環保團體今於立法院召開「心臟健康月 中火停煤周」記者會，再次要求長達9天的春節年假中，中火能夠全面停煤，也指出關煤1個月兒童氣喘急診人數遽減41%，也讓心臟病急診人數立即下降42%，更喊話衛福部長石崇良，也應站出來支持春節期間中火全面停煤。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，去年春節前台電發新聞稿預告，農曆春節工商業用電大幅減少，是1年中用電最低時刻，預估春節年假期間整體用電平均低於2700萬瓩，事後印證2025年春節年假9天，每日最大用電量皆低於2615萬瓩水平，備轉容量也跨過了法定10%的綠燈門檻。

葉光芃表示，以2025年國際研究發現，關煤1個月後，兒童氣喘急診人數遽減41%，也讓心臟病急診人數立即下降42%， 因此喊話衛福部長石崇良，燃煤空汙可能導致腦管、心血管疾病發作急診，是否也應站出來支持春節期間中火全面停煤？

彰化縣醫療界聯盟理事長、兒童腎臟專科醫師錢建文說，兒童的代謝尚未成熟，呼吸頻率更快，這使得燃煤火力發電廠排放的汙染物，對兒童造成了不成比例的嚴重危害，文獻也明確指出，產前或幼兒期暴露於燃煤汙染，與兒童智商降低、認知發展遲緩以及注意力不足過動症（ADHD）有顯著相關。

台南市暖化空汙自救會召集人陳建大明表示，當執政黨與台電不斷重複穩定供電高於一切的陳腔濫調，試圖壓制中部居民春節汰煤的卑微請求時，這是一場針對全台灣人的健康勒索。 根據去年大年初一、初二的電力紀錄，春節期間淨尖峰供電較平日減少了高達1038.9萬瓩，2日的整體燃煤發電量僅為463.4 萬瓩。 政府完全具備從容達成無煤台灣的技術空間。執政黨宣稱無法停煤，不是技術做不到，而是根本不想做。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥直指，歐盟已經將燃煤發電占比降到9%，台灣說好的要降到27%，2025政治支票跳票，卻莫不吭聲，連句道歉都沒有，是羞辱民主的責任政治，是置主人生死於渡外，唯有獨裁統治者才如此對待繳稅的主人。