諾貝爾生醫學獎得主莫瑟：治療神經系統疾病 應先了解大腦「演算法」

2014年諾貝爾生醫學獎得主、挪威神經科學家梅－布麗特．莫瑟 (May-Britt Moser) 日前於台灣大學發表專題演講。她以「大腦的導航與記憶系統及其在阿茲海默症中的相關性」為題，分享其在「大腦GPS」網格細胞 (grid cells) 發現，並探討研究如何應用於阿茲海默症早期診斷與治療。她認為，人類需要真正理解大腦運作的「演算法」，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。

莫瑟受「台灣橋樑計畫」之邀請，現任教於挪威科技大學 (NTNU)，是國際知名的「卡夫里系統神經科學研究所」創所所長，其代表性貢獻是發現位於大腦內嗅皮質（entorhinal cortex)）中的網格細胞，這些神經細胞能形成座標般的活動模式，協助人類與動物進行空間定位與路徑記憶，被科學界譽為大腦的內建GPS。

莫瑟於演講中指出，內嗅皮質是阿茲海默症最早受影響的腦區之一。網格細胞的功能失調，解釋了為何迷路與空間定向能力下降，往往是阿茲海默症等失智症的早期核心症狀。

莫瑟更強調基礎研究的關鍵角色，她談到：「唯有真正理解大腦運作的『演算法』，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。」近年來，團隊更進一步探討大腦如何將地點、時間與事件整合為完整記憶，讓學界對人類心智有更深的理解，為未來的失智症治療策略奠定基礎。

另針對研究環境，莫瑟也分享其核心哲學－「快樂的人、快樂的實驗動物，以及卓越的科學」，強調建立具心理安全感的支持性環境，讓學生能無懼被否定、勇於提問與探索，才能驅動科學探索的深度。

除了學術演講，莫瑟也參觀台大「綠色健康研究中心」，並於為期2天1夜的交流行程進行多項文化參訪，包含造訪故宮博物院，同時與台灣師生、高中生展開深度的對話與互動，分享尖端科學知識。