加熱菸免稅不等於可以攜回國 彰化縣府警告：違法最高罰600萬

加熱菸近來有流行趨勢，財政部近期又修正入境旅客攜帶免稅菸品的相關規定，增加經衛福部審查通過的加熱菸，許多民眾誤以為，以後加熱菸和捲菸一樣，都可以從國外購買，並免稅攜帶1條（200支）回國。但彰化縣政府指出，財政部沒有開放民眾從國外購買加熱菸攜帶回國，民眾切勿誤解，以免誤觸法令。

彰化縣政府指出，依現行菸害防制法規定，加熱菸必須經衛福部審查通過才能合法販賣與輸入。目前國內只有2家業者的加熱菸通過審查，而其他國家沒有販賣相同品項的加熱菸。所以，民眾如果從日本、韓國或其他國家購買加熱菸攜帶回國，不論數量多寡，都是違法行為。依違法情形可依菸酒管理法或菸害防制法規定，處3萬元以上600萬元以下、或5萬元以上5百萬元以下罰鍰。

彰化縣政府強調，這次修正放寬的對象是「國內免稅商店」販賣，且經「衛福部審查通過」的加熱菸，並不等同於開放旅客從國外購買加熱菸回國，呼籲民眾出國旅遊前，務必詳加確認相關法令規定，避免因誤解政策而違法受罰。

「吸菸對身體百害無一利，加熱菸也不例外」，對於加熱菸被宣傳為減害替代品，彰化縣衛生局提醒，加熱菸與傳統紙菸都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害，且研究指出，使用加熱菸並不能作為戒菸的方法，反而會成為傳統紙菸與加熱菸雙重使用者，更容易頻繁使用菸品、更依賴尼古丁而難以戒除菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康