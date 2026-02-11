陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名中國大陸旅客入住林保署阿里山第二員工宿舍，高調拍攝影片喊「寶島早日回歸祖國」社群傳開；林保署嘉義分署調查，是任職其他分署的簡姓員工登記住宿，實際卻是中國友人入住，違規行為函請任職機關查處。事件曝光後，讓阿里山觀光產業再度掀起兩岸觀光議題。

阿里山國家森林遊樂區陳姓飯店業者感慨，過去開放大陸旅客來台期間，阿里山幾乎天天可見遊覽車穿梭山區，旅宿與餐飲業生意熱絡，是陸客來台必訪景點。但自兩岸觀光中斷後，旅客結構出現明顯轉變，改以東南亞及歐美旅客為主，中國遊客幾乎絕跡。

陳姓業者坦言，看到中國旅客違規入住員工宿舍，拍攝帶有政治宣傳意味的影片，感到既錯愕又無奈，也反映兩岸觀光交流停滯後尷尬現象。期盼兩岸復正常觀光往來，讓阿里山再次重現過往熱鬧榮景。

陳姓業者指出，春節連假長達9天，從小年夜到大年初四，阿里山地區飯店訂房率達8成以上，住宿需求穩定成長。觀光人潮回流，帶動在地餐飲、交通與伴手禮，為山區經濟注入活水。針對陸客阿里山違規入住，林保署嘉義分署調查，當天是2月2日，登記者是任職林保署其他分署的簡姓員工，不過本人卻沒上山，卻讓大陸籍友人頂替住進去，未來會加強，登記與入住者身分查核。