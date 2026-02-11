快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日前傳出1名中國大陸旅客入住林保署阿里山第二員工宿舍，高調拍攝影片喊「寶島早日回歸祖國」社群傳開。圖／林保署嘉義分署提供
日前傳出1名中國大陸旅客入住林保署阿里山第二員工宿舍，高調拍攝影片喊「寶島早日回歸祖國」社群傳開。圖／林保署嘉義分署提供

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名中國大陸旅客入住林保署阿里山第二員工宿舍，高調拍攝影片喊「寶島早日回歸祖國」社群傳開；林保署嘉義分署調查，是任職其他分署的簡姓員工登記住宿，實際卻是中國友人入住，違規行為函請任職機關查處。事件曝光後，讓阿里山觀光產業再度掀起兩岸觀光議題。

阿里山國家森林遊樂區陳姓飯店業者感慨，過去開放大陸旅客來台期間，阿里山幾乎天天可見遊覽車穿梭山區，旅宿與餐飲業生意熱絡，是陸客來台必訪景點。但自兩岸觀光中斷後，旅客結構出現明顯轉變，改以東南亞及歐美旅客為主，中國遊客幾乎絕跡。

陳姓業者坦言，看到中國旅客違規入住員工宿舍，拍攝帶有政治宣傳意味的影片，感到既錯愕又無奈，也反映兩岸觀光交流停滯後尷尬現象。期盼兩岸復正常觀光往來，讓阿里山再次重現過往熱鬧榮景。

陳姓業者指出，春節連假長達9天，從小年夜到大年初四，阿里山地區飯店訂房率達8成以上，住宿需求穩定成長。觀光人潮回流，帶動在地餐飲、交通與伴手禮，為山區經濟注入活水。針對陸客阿里山違規入住，林保署嘉義分署調查，當天是2月2日，登記者是任職林保署其他分署的簡姓員工，不過本人卻沒上山，卻讓大陸籍友人頂替住進去，未來會加強，登記與入住者身分查核。

阿里山 森林遊樂區 陸客
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

住進山嵐雲海間！阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

中國人士住阿里山寄宿舍！林保署一查是員工友人入住 他下場慘了

閒置15年阿里山北門車站麗星大飯店 煙波集團砸2.5億復業營運期曝

馬上出發！2026馬年「森林育樂場域」走春攻略 特色市集、手作體驗、步道踏青必玩

相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

蔣萬安赴第一魚果發放紅包袋 年節魚菜價曝光

台北市長蔣萬安今清晨到第一魚果市場，視察現場攤商們並發放紅包袋，他致詞時先是感謝攤商天還沒亮，就為大家準備新鮮漁產、蔬果...

今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

台鐵北迴線改線評估無果 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。