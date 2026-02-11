二月將有天文奇景 六顆行星排列成行

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】太陽系行星將在夜空中排隊！今年二月期間，水星、金星、木星、土星、天王星與海王星等六顆行星將在夜空中排成一線，形成一場壯觀的「行星連珠」現象。NASA指出，28日將會是最佳觀測時間，除了天王星與海王星需望遠鏡外，其餘四顆行星可以用肉眼直接觀測。

「行星連珠」天文奇景

《富比士》報導，自週末開始到二月底期間，太陽系的六顆行星將齊聚在夜空中，包括水星、金星、木星、土星、海王星和天王星，形成一場壯觀的「行星連珠」現象。然而，並非所有行星都能用肉眼直接觀測，需要仰賴天文望遠鏡才能完整捕捉天文奇景。

根據科學家預測，位於東方的木星和位於西南方的土星較容易看到，而金星和水星只會在日落後不久，短暫地出現在西方天空中。另外，海王星距離土星非常近，但需要用天文望遠鏡才能看到，而天王星會出現在木星和土星之間，但需要使用雙筒天文望遠鏡。

美國國家航空暨太空總署指出，2月28日將是觀測六顆行星的最佳日期，而由於行星運動較為緩慢，多行星連珠的觀測時間可持續數週至一個月以上。幸運的話，接近滿月的月亮也將出現在夜空中。

地球角度視覺效果

《衛報》報導，這場罕見的行星奇觀來自六顆行星均在相同平面（黃道面）上圍繞太陽運行，雖然每顆行星的運行速度和距離都不同，但有時從地球角度來看，幾顆行星會排列成一條直線。然而，這種排列純粹是一種視覺效果，行星之間的距離實際上仍在數百萬到數十億公里之間。

格林威治皇家天文台研究員布朗表示，每年都會定期三至五顆行星同時出現，當行星數量出現得越多，行星連珠的排列方式會更複雜，使得五顆以上行星同時出現的景象相當罕見。

