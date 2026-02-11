肥胖削弱人體抵抗力 增加住院與死亡風險

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】傳染病死亡病例恐來自肥胖！英國疾病研究指出，肥胖顯著削弱人體免疫系統，使人們更難從感染中康復，而肥胖者因感染住院或死亡的風險高出70%。專家建議，除了改善飲食與運動，適當使用減肥藥物，都有助降低感染重症的風險。

肥胖削弱免疫系統

《獨立報》報導，倫敦大學學院分析來自芬蘭和英國超過54萬人的數據，其中包括來自英國生物銀行數據集的超過47萬名成年人，並記錄了參與者的體重指數 (BMI)，進行長達14年的數據追蹤。此外，研究人員利用925種細菌、病毒、寄生蟲和真菌傳染病的數據進行風險估計`

研究表明，肥胖是導致傳染病死亡的重要因素，全球每六例死亡病例中就有一例是肥胖所致。另外，肥胖者因流感和肺炎等感染，其住院或死亡的風險比正常人高出70%，而重度肥胖者的風險則是正常人的三倍。

倫敦大學學院教授基維馬基表示，肥胖者從感染中恢復確實更加困難，因為肥胖會削弱人體對感染的防禦能力，甚至導致更嚴重的疾病。

接種疫苗預防感染

《衛報》報導，隨著全球肥胖率預計上升，與肥胖相關的傳染病將導致死亡和住院人數隨之增加。因此，肥胖者應適時接種疫苗，將能避免成為住院或死亡的高風險族群。

赫爾辛基大學教授尼伯格建議，為降低嚴重感染風險和肥胖相關的疾病問題，各國需要推動維持健康和支持減肥的相關政策，例如：提供合理價格的健保健食品、舉辦全民運動的規律計畫。

【更多精采內容，詳見 】