情人節送巧克力別只看外表 5%這個數字暗藏法律紅線

情人節送巧克力表心意，小心送錯還可能「名不副實」。南投縣政府衛生局提醒，若產品添加植物油超過總重量5%，依法不得以「巧克力」作為品名，提醒民眾選購時看清成分與標示，甜蜜不踩雷。

南投縣衛生局抽驗與稽查去年轄內巧克力原料及成品，抽驗10件產品，剛完成抽驗項目包含磷化氫、環氧乙烷、農藥殘留、黃麴毒素及苯駢芘等，檢驗結果均符合相關規定；另同步稽查11家巧克力製造業者生產製造環境，確保製程與衛生條件符合標準，後續也將持續加強抽驗與稽查。

衛生局說明，巧克力風味來自繁複工序，從可可豆發酵、乾燥開始，經烘焙、研磨成可可漿，再加入可可脂與糖，透過混合、精練與調溫，才能製成香濃滑順的成品，品質與原料缺一不可。

不過，市面上不少產品名稱容易讓消費者混淆。衛生局長陳南松提醒，依現行法規，含餡巧克力產品，其黑白牛奶巧克力含量須達25%以上，且品名須標示「含餡」、「加工」或具相同意義文字；半固體或流體狀巧克力製品，如巧克力抹醬或糖漿，其總可可固形物須達5%，或可可脂至少2%。

陳南松提醒，若產品添加植物油超過產品總重量5%，即使外觀看起來像巧克力，也不得以「巧克力」作為品名。未依規定標示者，將依食品安全衛生管理法處新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，標示不實者最高可處400萬元罰鍰。