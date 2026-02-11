聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安全，緊急宣布2月11日及12日休園兩天，進行搶修。

園方表示，針對原核定在明天入園遊客，只要持原申請編號，就能在1個月內任選星期四入園，無需重新申請，並提醒民眾留意官方最新公告，如有其他入園疑問，民眾可直接聯繫福山研究中心。

福山植物園表示，今天上位於聯外道路4.9公里，上邊坡發生大量土石崩塌，淹沒了整條道路，造成道路中斷，目前人車都無法通行，進行搶修中。

福山植物園位於宜蘭縣界，隸屬於福山研究中心，林試所轄下的六座國家植物園區之一。福山植物園園區擁有台灣地區典型的天然闊葉樹林，豐富的動植物種及生態，管控進場人數，遊客必須申請入園。