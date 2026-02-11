快訊

金曲歌王Matzka妻捲高金素梅弊案！疑涉出借帳戶供隱匿犯罪所得

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷。園方為保障遊客安全，緊急宣布2月11日及12日休園兩天，進行搶修。圖／福山植物園提供
福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷。園方為保障遊客安全，緊急宣布2月11日及12日休園兩天，進行搶修。圖／福山植物園提供

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安全，緊急宣布2月11日及12日休園兩天，進行搶修。

園方表示，針對原核定在明天入園遊客，只要持原申請編號，就能在1個月內任選星期四入園，無需重新申請，並提醒民眾留意官方最新公告，如有其他入園疑問，民眾可直接聯繫福山研究中心。

福山植物園表示，今天上位於聯外道路4.9公里，上邊坡發生大量土石崩塌，淹沒了整條道路，造成道路中斷，目前人車都無法通行，進行搶修中。

福山植物園位於宜蘭縣界，隸屬於福山研究中心，林試所轄下的六座國家植物園區之一。福山植物園園區擁有台灣地區典型的天然闊葉樹林，豐富的動植物種及生態，管控進場人數，遊客必須申請入園。

崩塌 宜蘭 規模
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

嘉義公園樹木園雙園縫合啟動 北排水維新支線護岸改建完成

墾丁社頂尼龍圍網成「梅花鹿墳場」 墾管處一周內清查改善

影／太嚇人！烏來唯一聯外路半夜大崩坍 清晨採機動管制通行

相關新聞

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

蔣萬安赴第一魚果發放紅包袋 年節魚菜價曝光

台北市長蔣萬安今清晨到第一魚果市場，視察現場攤商們並發放紅包袋，他致詞時先是感謝攤商天還沒亮，就為大家準備新鮮漁產、蔬果...

今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

台鐵北迴線改線評估無果 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

健康主題館／過年下廚4原則 蔬食解膩顧健康

研究指出，植物性為主的飲食，能降低心血管、糖尿病和腎臟病風險16%到24%，還能減少五成與食物相關的溫室氣體排放量。統計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。