行駛高速公路「3原因易讓車輛故障」春節連假外出前需留意

春節連假將至，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入高速公路，交通部高公局指出，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致，呼籲民眾出發前務必妥為檢查車況，落實車輛保養工作，以降低行車故障風險。

高公局指出，依過往經驗，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致。由於高速公路行車速度快，一旦車輛於行駛中發生故障，不僅影響交通順暢，更可能引發追撞事故，造成嚴重傷亡。

高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音（可能為機件或皮帶異常），以確保行車安全。

至於行車途中如發現車輛過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或儀表板警示燈亮起等異常徵兆，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠。

停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時盡速利用1968 App 一鍵報案功能或撥打1968 專線請求協助。