小港醫院超音波導引椎間盤注射 助移工緩解疼痛

中央社／ 高雄11日電
高雄市立小港醫院神經外科醫師劉要儒（圖）採用「高解析度超音波導引椎間盤內注射」，協助椎間盤突出的患者減輕疼痛、麻木感。（小港醫院提供）中央社
高雄市立小港醫院神經外科醫師劉要儒（圖）採用「高解析度超音波導引椎間盤內注射」，協助椎間盤突出的患者減輕疼痛、麻木感。（小港醫院提供）中央社

高雄一名外籍移工長期從事粗重工作，導致脊椎椎間盤受損，背部、下肢有劇烈疼痛和麻木症狀。經高雄市立小港醫院採用「高解析度超音波導引椎間盤內注射」治療，大幅減輕疼痛。

高雄市立小港醫院今天發布新聞稿表示，一位越南籍移工因長期從事粗重體力工作，導致脊椎椎間盤受損。這名患者第一次到醫院神經外科就醫時，只能彎著腰、一跛一跛地前進，更因過於疼痛無法吃飯、睡覺；經過診斷後確定是腰椎椎間盤突出導致的嚴重疼痛。

經小港醫院神經外科醫師劉要儒評估後，建議這名病患採用「高解析度超音波導引椎間盤內注射」，經治療疼痛大幅減輕，麻木的感覺也逐漸好轉，這名患者重新回工作崗位。

小港醫院表示，椎間盤突出的患者可能遭遇背部或頸部疼痛、放射性疼痛（從背部或頸部向下或向上延伸）、麻木感、肌肉無力、以及活動受限等症狀。過去常採用的治療方式有藥物保守治療、背架、復健、打針注射治療和手術等。

劉要儒說，過去患者往往因為擔心手術的風險必須長期忍痛，「高解析度超音波導引椎間盤內注射」，並搭配使用自體高濃度血小板血漿促進椎間盤修復再生；為不願動刀或身體條件不適合手術的患者，在傳統治療與手術之間，搭起了一座康復的橋梁。

劉要儒表示，通過高轉速離心技術從患者自身血液中提取富含生長因子的血小板血漿，藉由「高解析度超音波導引」精確注射到受損的椎間盤內。這些生長因子能夠促進組織修復和再生，有效改善椎間盤受損引起的症狀。

劉要儒說，「高解析度超音波導引椎間盤內注射」主要適用於慢性椎間盤突出，經藥物或復健治療3至6個月效果仍不佳者，且伴隨神經壓迫症狀；以及不適合全身麻醉的高齡患者。

劉要儒提醒，不是所有患者都適合接受此治療，若患者有凝血功能異常、脊椎內有腫瘤轉移情形或嚴重脊椎管狹窄、骨折，單靠注射治療等，恐無法有效改善症狀；患者應經由醫師診斷找出適合的治療方式。

椎間盤突出 患者 神經外科
