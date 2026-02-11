只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發食道潰瘍，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

洪正憲指出，多種日常常見藥物都可能引起藥物性食道炎，其中包含部分抗生素，如Doxycycline、Clindamycin、Amoxicillin，以及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如Aspirin、Ibuprofen、Naproxen，若空腹服用或本身有胃潰瘍病史，更容易造成黏膜傷害。此外，治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥物（如 Alendronate、Risedronate）具腐蝕性，若未搭配足量開水並維持直立姿勢，恐導致嚴重食道損傷。其他如鐵劑、氯化鉀、大顆錠狀維他命、口服化療藥物，也都曾被通報與食道不適有關。

針對預防方式，洪正憲提醒，每次服藥應搭配至少200至250毫升的水，並在服藥後維持坐姿或站姿至少30分鐘，避免睡前服藥或服藥後立即躺下。若吃藥後出現吞嚥不適、胸口灼熱或卡藥感，應盡早與醫師或藥師討論，評估是否與藥物相關，必要時可更換劑型或調整服藥方式，以確保用藥安全與治療效果。

除了水量和姿勢，服藥期間也要注意飲品選擇。常見5類NG飲品包括：

含咖啡因飲料：咖啡、可樂、茶、巧克力、提神飲料等，可能增加藥物副作用或降低藥效。

酒精：會加重安眠藥、止吐藥、抗憂鬱藥作用，並增加肝毒性及低血糖風險。

葡萄柚、柚子（汁）：干擾酵素代謝，可能導致降血脂、降血壓藥或安眠藥副作用增加。

牛奶、鈣片、含鐵鎂鈣的綜合維他命：與部分抗生素或骨鬆藥同時服用會降低吸收，建議間隔2至4小時。

其他飲料：蘋果汁、柳橙汁、諾麗果汁、洋甘菊茶、蔓越莓汁可能影響抗組織胺、骨鬆藥或抗凝血藥物效果，應間隔2至4小時服用。

食物方面，也有5大地雷需留意：

燕麥、麥麩：減少藥物吸收，與降血脂藥建議間隔2至4小時。

高鉀食物：如香蕉、綠葉菜、菇類，可能導致腎功能不全者血鉀過高。

富含酪胺食物：起司、優格、香腸、紅酒等，與抗憂鬱或抗結核藥併用可能升高血壓。

富含維他命K食物：菠菜、花椰菜、肝臟等，會削弱抗凝血藥效果，應定量食用。

紅麴、納豆：與降血脂藥併用可能增加肌肉痠痛、橫紋肌溶解及腎衰風險。