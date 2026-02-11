快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師洪正憲指出，多種日常常見藥物都可能引起藥物性食道炎。 示意圖／ingimage
藥師洪正憲指出，多種日常常見藥物都可能引起藥物性食道炎。 示意圖／ingimage

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發食道潰瘍，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

洪正憲指出，多種日常常見藥物都可能引起藥物性食道炎，其中包含部分抗生素，如Doxycycline、Clindamycin、Amoxicillin，以及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如Aspirin、Ibuprofen、Naproxen，若空腹服用或本身有胃潰瘍病史，更容易造成黏膜傷害。此外，治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥物（如 Alendronate、Risedronate）具腐蝕性，若未搭配足量開水並維持直立姿勢，恐導致嚴重食道損傷。其他如鐵劑、氯化鉀、大顆錠狀維他命、口服化療藥物，也都曾被通報與食道不適有關。

針對預防方式，洪正憲提醒，每次服藥應搭配至少200至250毫升的水，並在服藥後維持坐姿或站姿至少30分鐘，避免睡前服藥或服藥後立即躺下。若吃藥後出現吞嚥不適、胸口灼熱或卡藥感，應盡早與醫師或藥師討論，評估是否與藥物相關，必要時可更換劑型或調整服藥方式，以確保用藥安全與治療效果。

除了水量和姿勢，服藥期間也要注意飲品選擇。常見5類NG飲品包括：

含咖啡因飲料：咖啡、可樂、茶、巧克力、提神飲料等，可能增加藥物副作用或降低藥效。

酒精：會加重安眠藥、止吐藥、抗憂鬱藥作用，並增加肝毒性及低血糖風險。

葡萄柚、柚子（汁）：干擾酵素代謝，可能導致降血脂、降血壓藥或安眠藥副作用增加。

牛奶、鈣片、含鐵鎂鈣的綜合維他命：與部分抗生素或骨鬆藥同時服用會降低吸收，建議間隔2至4小時。

其他飲料：蘋果汁、柳橙汁、諾麗果汁、洋甘菊茶、蔓越莓汁可能影響抗組織胺、骨鬆藥或抗凝血藥物效果，應間隔2至4小時服用。

食物方面，也有5大地雷需留意：

燕麥、麥麩：減少藥物吸收，與降血脂藥建議間隔2至4小時。

高鉀食物：如香蕉、綠葉菜、菇類，可能導致腎功能不全者血鉀過高。

富含酪胺食物：起司、優格、香腸、紅酒等，與抗憂鬱或抗結核藥併用可能升高血壓。

富含維他命K食物：菠菜、花椰菜、肝臟等，會削弱抗凝血藥效果，應定量食用。

紅麴、納豆：與降血脂藥併用可能增加肌肉痠痛、橫紋肌溶解及腎衰風險。

吃藥 食道 用藥安全
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

開窗通風也沒用！二手菸毒上加毒 醫：室內要像颱風才吹得散

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

0互動不行嗎？她揭年輕同事被當「空氣」 反遭吐槽：這才是正常人

相關新聞

陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再

國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...

聯外道路大量土石崩塌！福山植物園「緊急休園2天」遊客可改期

位於新北與宜蘭交界的福山植物園今上午因聯外道路4.9公里發生大規模土石崩塌，造成道路中斷，所幸無人受傷。園方為保障遊客安...

只喝一口水不夠！藥師警告「吃藥兩地雷」恐致食道潰瘍

藥師洪正憲近日在臉書粉專發文提醒，「吃藥只喝一口水」或「躺著吞藥」恐引發藥物性食道炎，這是臨床上常被忽略的藥物副作用，指的是藥物吞服後滯留於食道，刺激或損傷食道黏膜，引發發炎反應。常見症狀包括胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或疼痛，甚至出現卡藥、食道灼熱感，通常在服藥後數小時到幾天內出現，尤其在水量不足或服藥後立刻躺下時風險更高。

賠錢也要辦！北醫創齡小規機開幕 補上北市蛋黃區日照缺口

長照3.0自2025年9月起分階段上路，旨在推動在地安老、健康老化。其中，「喘息服務」紓解照顧壓力，小規模多機能服務更嘉...

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

農曆春節將至，近期企業尾牙頻繁舉辦，衛福部食藥署提醒，尾牙、年節期間，因民眾在外用餐頻繁，加上天冷導致諾羅病毒好發，為食...

西洋情人節去哪？士林官邸「蝴蝶蘭飛瀑」放閃 價值不斐

士林官邸馬年新春首展「春節花卉展」，將從西洋情人節開展，從2月14日至4月6日，每日8點30分至17點，於士林官邸公園新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。