電力也發燒？揪出春節停電風險 台電台東區處紅外線上陣

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
紅外線檢測可有效查出接點鬆脫、接觸不良、設備老化、線路負載過高或絕緣性能下降等問題。圖／台電台東區處提供
紅外線檢測可有效查出接點鬆脫、接觸不良、設備老化、線路負載過高或絕緣性能下降等問題。圖／台電台東區處提供

農曆春節將至，為確保年節期間重要民生設施供電穩定，台電台東區處今啟動「春節重要用戶專案檢查」，其中各類開關設備紅外線檢測被視為最關鍵的檢查項目之一，透過科技手段提前揪出潛藏風險，避免春節期間發生突發停電。

台電台東區處表示，電力設備若出現異常，往往會先反映在溫度變化上。透過紅外線熱影像儀，即使在設備正常運轉、未停電的狀態下，也能即時掌握開關設備、線路接點與配電盤是否出現異常過熱情形。

台電進一步說明，紅外線檢測可有效查出接點鬆脫、接觸不良、設備老化、線路負載過高或絕緣性能下降等問題，這些狀況平時不易察覺，卻可能在用電高峰時引發跳電或設備故障，透過預防性檢測即可提前改善。

台電台東區處處長趙淑芬指出，春節期間交通場站與醫療院所等重要設施用電需求大幅提升，一旦供電中斷，影響層面甚廣。台電已完成相關巡檢作業，並同步整備搶修人力與備用設備，全力確保供電穩定。

她說表示，希望透過紅外線檢測等預防性維護作為，讓民眾在春節期間能用電安心，同時提醒使用高耗電電器時，應注意延長線負載及電器設備狀況，共同維護用電安全。

台電台東區處人員利用紅外線檢測儀器檢測台東基督教醫院配電室開關設備。圖／台電台東區處提供
台電台東區處人員利用紅外線檢測儀器檢測台東基督教醫院配電室開關設備。圖／台電台東區處提供

台電 春節 用電
