電力也發燒？揪出春節停電風險 台電台東區處紅外線上陣

農曆春節將至，為確保年節期間重要民生設施供電穩定，台電台東區處今啟動「春節重要用戶專案檢查」，其中各類開關設備紅外線檢測被視為最關鍵的檢查項目之一，透過科技手段提前揪出潛藏風險，避免春節期間發生突發停電。

台電台東區處表示，電力設備若出現異常，往往會先反映在溫度變化上。透過紅外線熱影像儀，即使在設備正常運轉、未停電的狀態下，也能即時掌握開關設備、線路接點與配電盤是否出現異常過熱情形。

台電進一步說明，紅外線檢測可有效查出接點鬆脫、接觸不良、設備老化、線路負載過高或絕緣性能下降等問題，這些狀況平時不易察覺，卻可能在用電高峰時引發跳電或設備故障，透過預防性檢測即可提前改善。

台電台東區處處長趙淑芬指出，春節期間交通場站與醫療院所等重要設施用電需求大幅提升，一旦供電中斷，影響層面甚廣。台電已完成相關巡檢作業，並同步整備搶修人力與備用設備，全力確保供電穩定。