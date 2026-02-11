跨專業討論培育臨床決策能力 新竹台大分院實證臨床教學奪金獎

新竹台大分院新竹醫院及生醫醫院於國家臨床醫學教育獎（NCMEA）中表現亮眼，在「實證醫學類」與「擬真情境類」獲多項肯定，其中，以新竹醫院於「實證臨床組」榮獲金獎最受矚目，這次成果不僅代表教學品質獲得專業肯定，更反映醫院長期將實證思維融入臨床照護與跨專業討論，持續強化醫療決策能力與病人安全。

新竹台大分院長洪冠予指出，臨床醫療面對的是每一位真實的病人，醫療決策往往需要在時間有限與資訊不完整的情境下完成，醫療人員不只要熟悉操作技術，更需要具備判斷與整合能力。院方透過實證醫學訓練，讓醫療人員能在臨床情境中運用研究證據、臨床經驗與病人需求進行決策，培養更穩健的臨床判斷力。

新竹台大分院教學部主任盛望徽副院長表示，醫療教育不再只是單一職類的學習，而是團隊合作的過程。院方將文獻查證、臨床問題導向學習與跨專業討論納入常規訓練，使醫師、護理師及各職類醫事人員在討論中形成共同決策模式，提升臨床照護一致性。

新竹台大分院指出，這次榮獲金獎的「實證臨床教學」，強調從臨床問題出發，由學員主動提出照護疑問，透過文獻搜尋、證據評讀及團隊討論，將研究證據轉化為實際治療策略，這種訓練方式可縮短知識與臨床應用之間的落差，使醫療人員在面對複雜病況時能做出更精準的判斷。

教學過程中，跨職類共同參與討論，讓不同專業觀點同時被納入決策，提升醫療團隊溝通效率，也降低照護落差，最終回到病人安全與醫療品質的提升。在擬真情境教學方面，新竹台大分院亦獲多項獎項與個人MVP肯定，涵蓋產兒照護、急重症處置及新進人員培訓等領域，展現模擬教學在臨床教育中的應用成果。