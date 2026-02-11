快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

聽新聞
0:00 / 0:00

跨專業討論培育臨床決策能力 新竹台大分院實證臨床教學奪金獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹台大分院新竹醫院及生醫醫院於國家臨床醫學教育獎（NCMEA）中表現亮眼，在「實證醫學類」與「擬真情境類」獲多項肯定，其中，以新竹醫院於「實證臨床組」榮獲金獎最受矚目，這次成果不僅代表教學品質獲得專業肯定，更反映醫院長期將實證思維融入臨床照護與跨專業討論，持續強化醫療決策能力與病人安全。

新竹台大分院長洪冠予指出，臨床醫療面對的是每一位真實的病人，醫療決策往往需要在時間有限與資訊不完整的情境下完成，醫療人員不只要熟悉操作技術，更需要具備判斷與整合能力。院方透過實證醫學訓練，讓醫療人員能在臨床情境中運用研究證據、臨床經驗與病人需求進行決策，培養更穩健的臨床判斷力。

新竹台大分院教學部主任盛望徽副院長表示，醫療教育不再只是單一職類的學習，而是團隊合作的過程。院方將文獻查證、臨床問題導向學習與跨專業討論納入常規訓練，使醫師、護理師及各職類醫事人員在討論中形成共同決策模式，提升臨床照護一致性。

新竹台大分院指出，這次榮獲金獎的「實證臨床教學」，強調從臨床問題出發，由學員主動提出照護疑問，透過文獻搜尋、證據評讀及團隊討論，將研究證據轉化為實際治療策略，這種訓練方式可縮短知識與臨床應用之間的落差，使醫療人員在面對複雜病況時能做出更精準的判斷。

教學過程中，跨職類共同參與討論，讓不同專業觀點同時被納入決策，提升醫療團隊溝通效率，也降低照護落差，最終回到病人安全與醫療品質的提升。在擬真情境教學方面，新竹台大分院亦獲多項獎項與個人MVP肯定，涵蓋產兒照護、急重症處置及新進人員培訓等領域，展現模擬教學在臨床教育中的應用成果。

臨床 新竹 台大
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

工業地產交易 1月單月衝八筆

蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

新竹縣長之爭陳見賢完成登記 徐欣瑩喊話：民調領先就應比全民調

新竹街頭驚見 Rody 跳跳馬 行人號誌變身打卡新亮點

相關新聞

蔣萬安赴第一魚果發放紅包袋 年節魚菜價曝光

台北市長蔣萬安今清晨到第一魚果市場，視察現場攤商們並發放紅包袋，他致詞時先是感謝攤商天還沒亮，就為大家準備新鮮漁產、蔬果...

今東北季風快閃北東下午轉雨降溫 除夕冷空氣再來

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風挾少量水氣南下，北部雲量增，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。

高鐵東延 賀陳旦：「務實說」非重點

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部長陳世凱昨表示，將在工程科技可行、國家預算可支應的狀況下，作務實延伸的討論。不過交通部前部長...

台鐵北迴線改線評估無果 交部：先原地整治

台鐵北迴線經歷○四○三花蓮地震後，地質變得更為脆弱，交通部前年提出改線評估，但至今沒有下文。交通部表示，目前先提出原地改...

健康主題館／過年下廚4原則 蔬食解膩顧健康

研究指出，植物性為主的飲食，能降低心血管、糖尿病和腎臟病風險16%到24%，還能減少五成與食物相關的溫室氣體排放量。統計...

流感、新冠、腹瀉夾擊日韓 出國避免生食

每年春節期間，常見流感、腹瀉疫情夾擊，衛福部疾管署昨天指出，國內類流感門急診就診人數11萬870人次，較前一周下降，未達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。