科技助防火 林業及自然保育署台中分署設7座林火氣象站

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業保育署台中分署分別於台中市大肚區、清水區、東勢區及和平區共設置7座林火氣象觀測站，收集林火氣象資訊。圖／林業保育署台中分署提供
林業保育署台中分署分別於台中市大肚區、清水區、東勢區及和平區共設置7座林火氣象觀測站，收集林火氣象資訊。圖／林業保育署台中分署提供

目前是乾燥季節，多地傳出山林和雜草大火，林業及自然保育署台中分署提前完成防火整備作業，全面啟動高警戒機制，在轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。

林業保育署台中分署指出，林火氣象觀測站整合中央氣象署氣象資料與地理資訊系統（GIS），計算林火天氣指數（Fire Weather Index, FWI），即時掌握各地森林火災潛在風險，並將分析成果公布於網際網路「林火風險評估系統」，提供民眾查詢全台各地即時林火氣象指標。

為提升資訊可近性，台中分署於多處重要入山節點設置林火危險度自動顯示螢幕，包括東勢區雙崎工作站、清水鰲峰山公園入口、谷關篤銘橋頭、大雪山國家森林遊樂區、梨山加油站及武陵保育站，讓民眾於進入山區前即可掌握所在地林火風險等級。林火危險度以五級燈號方式呈現，分別為綠燈（安全級）、藍燈（注意級）、黃燈（警告級）、橘燈（危險級）及紅燈（最危險級），提醒民眾留意用火行為與林地乾燥狀況，共同降低森林火災發生風險。

台中分署表示，春節期間將加強巡查林火高風險地區與熱門景點，提醒民眾進入山林務必小心用火，避免因一時不慎引發火災。呼籲大家切勿任意引火，違規最高可處60萬元罰鍰；若發現森林火災，請撥打0800-000930或119通報。

台中市清水鰲峰山公園入口林火危險度自動顯示螢幕。圖／林業保育署台中分署提供
台中市清水鰲峰山公園入口林火危險度自動顯示螢幕。圖／林業保育署台中分署提供

森林遊樂區 風險 火災
