3燈號掌握排隊時間 高鐵攜手LINE TODAY推「自由座預估燈號」

為效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間，高鐵今年首度攜手LINE TODAY，推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，旅客可透過高鐵官網、訂票APP、LINE TODAY「生活頻道」掌握各站自由座排隊等候時間，可優先選擇綠色燈號時段搭乘，避開尖峰人潮。

台灣高鐵春節疏運（2月13日至2月23日）即將展開，總計11天加開395班次列車、提供2162班次列車的旅運服務，截至今上午8時止，已有121萬2000人次完成對號座訂票。

為有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間，高鐵公司今年首度攜手LINE TODAY，推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務。

高鐵表示，春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢，以及LINE TODAY「生活頻道」，預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

高鐵指出，依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間；搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整以確保資訊更新，並更加符合車站實際狀況。

高鐵說明，依自由座旅客抵達車站至上車所需排隊等候時間，以每20分鐘為1級、共分5級，更以綠、黃、紅等3種顏色提醒。預估等候20分鐘內，先以1個綠燈表示；預估等候20至40分鐘為2個黃燈、40至60分鐘為3個黃燈；預估等候60至80分鐘改為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。

高鐵呼籲，旅客攜帶的行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用，請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，若因使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。