春節出國亞洲城市受歡迎 韓國濟州成長逾6倍

農曆春節即將到來，旅遊業者表示，今年春節期間出境機票預訂增長強勁，顯示春節是台灣旅客海外旅遊的熱門檔期，且亞洲城市訂票量飆升幅度驚人，其中韓國濟州成長超過6倍。

今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，桃園機場規劃疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。

旅遊業者Trip.com發布新聞稿表示，根據旗下數據分析，2026年春節期間出境機票預訂增長強勁，顯示春節是台灣旅客海外旅遊的熱門檔期，從前10名最快速成長的出境城市來看，亞洲城市訂票量飆升幅度驚人。

Trip.com說，以韓國濟州為首，成長超過6倍；日本札幌與福岡分別成長逾2倍；韓國釜山成長逾1倍；日本東京、沖繩等城市則一如既往呈現穩定成長。整體趨勢顯示，2026年初春出境旅遊市場活絡，亞洲近程出境目的地仍是旅客首選。

Trip.com指出，相較於其他市場，台灣旅客的規劃意識也顯得更加突出，平均而言，台灣民眾會在出發前2.5個月開始安排旅程，與新加坡、日本等同樣偏好提前部署的市場相近；相比之下，越南旅客平均約51天前才開始規劃，再來為印尼的54天、法國55天。

Trip.com分析，台灣旅客在連假期間，明顯偏好不須額外請假即可完成的旅遊行程，相較過往「先看想去哪，再想怎麼請假」，現在更多旅客是先設定天數，思考「這個地方適不適合4天內玩完」，再決定目的地。

可樂旅遊日前指出，台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增長，療癒、運動、深度成為2026年3大旅遊關鍵趨勢。

另外，旅遊業者Klook表示，1月底針對台灣旅客發起「出國網路偏好調查」，結果顯示eSIM已成為台灣旅客最主流選擇，每2人就有1人表示首選eSIM，最喜歡「即買即用」特性，並最在意「網路是否穩定」。