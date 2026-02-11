快訊

膝蓋退化怎麼辦？部嘉醫師羅嘉元傳授3招運動延緩關節磨損

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範壓毛巾肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範壓毛巾肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供

嘉義有名70多歲婦人深受膝痛所苦，入冬後症狀加劇，久坐站起或上下樓梯皆寸步難行，就醫確診為退化性膝關節炎。部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元表示，透過「坐姿抬腿」、「平躺抬腿」及「壓毛巾」三項肌力運動強化大腿肌肉，能有效延緩膝關節退化，並改善生活品質。

羅嘉元表示，退化性膝關節炎是指關節軟骨因長期使用、磨損或受傷而逐漸變薄甚至消失，導致骨頭彼此摩擦形成骨刺，關節變形失去彈性而引發疼痛、僵硬與活動度受限。常見原因包括年齡增加、長期過度使用、膝蓋受過傷及體重過重。

羅嘉元說，常見症狀除了疼痛，還可能出現起床或久坐站起時僵硬、關節發炎積水導致彎曲角度受限，嚴重者會有膝關節變形及攣縮合併大腿肌肉萎縮。治療可服用消炎止痛藥、安排儀器物理治療、穿戴護膝，嚴重患者可藉由超音波導引增生療法注射改善。

羅嘉元提供三項強化大腿肌力的方法：第一是「坐姿抬腿」，坐在平穩椅子上，左右腿輪流伸直抬高，足部勾起維持10秒，輪流做10次；第二是「平躺抬腿」，平躺在床將大腿伸直抬高45度，足部勾起維持10秒，左右腳輪流做10次；第三是「壓毛巾」，在膝關節下方墊毛巾捲，大腿用力將毛巾往下壓維持10秒後放鬆，雙腳輪流做10次。

羅嘉元表示，除了運動也要調整生活習慣，避免長時間蹲跪並控制體重，減少膝關節負擔。

部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範坐姿抬腿肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範坐姿抬腿肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範平躺抬腿肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元示範平躺抬腿肌力運動。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元說明膝關治療可服用消炎止痛藥、安排儀器物理治療、穿戴護膝以及藉由超音波導引增生療法注射改善。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院復健科醫師羅嘉元說明膝關治療可服用消炎止痛藥、安排儀器物理治療、穿戴護膝以及藉由超音波導引增生療法注射改善。圖／部立嘉義醫院提供

膝關節 毛巾 嘉義
