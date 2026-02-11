獨自照顧老母、身障胞兄⋯她年前狂打工不幸遇車禍 靠社福專線解圍

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
平時在市場打零工的曾夢晴（化名）獨自扛起照顧年邁母親，與智能障礙胞兄責任，家庭收入僅能免強糊口，為讓家人過上好年，她春節前夕拼命四處工作，卻於工作途中因車禍導致腿部骨折。急診室示意圖。本報資料照片
平時在市場打零工的曾夢晴（化名）獨自扛起照顧年邁母親，與智能障礙胞兄責任，家庭收入僅能免強糊口，為讓家人過上好年，她春節前夕拼命四處工作，卻於工作途中因車禍導致腿部骨折，醫師宣告至少需休息3個月才能復原，身為家庭經濟支柱，被迫暫停工作，對家庭狀況雪上加霜。衛福部指出，春節期間1957福利專線仍持續運作，類似事件民眾可積極求助。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，曾夢晴車禍後，醫院護理人員鼓勵撥打1957專線求助，專線社工提供政府補助及物資領取資訊，今年度因韌性特別條例編列，弱勢生活補助金加碼，可協助曾女一家度過難關。該專線在民國95年11月正式啟動，歷年春節前夕、春節期間均持續運作，回應遇困境民眾，轉介縣市政府或民間社福團體，盼讓每位民眾都能平安過年。

楊雅嵐指出，1957福利諮詢專線由專業社工人員提供接線服務，每天上午8點至晚上10點，提供民眾社會救助、老人福利、兒童福利、身心障礙福利、特殊境遇家庭、急難救助、國民年金等各項社會福利諮詢，民眾可透過電話、網路或LINE管道進線諮詢；聽語障族群，可使用Line的文字客服與網路諮詢服務。

除透過專線電話求助，衛福部社家署副署長張美美說，民眾如在春節期間，遇自身或身邊親友、鄰里經濟變故，或有物質濫用等情況，生活陷入困難，可透過社安網網「關懷e起來」網站進行求助或通報，讓政府資源即時介入，提供必要支持，呼籲大眾出手幫助身邊家庭，促進資源連結，讓有需要家庭盡早獲得服務。

張美美說，配合社安網計畫，衛福部在全國布建156處社會福利中心，作為社區第一線福利服務窗口，針對家庭因貧窮、失業、物質濫用、以及兒少或成人照顧等多元議題所衍生之服務需求，提供整合式支持服務與資源媒合，協助家庭度過難關，相關服務每年協助逾10萬個家庭，發揮即時支持與穩定家庭功能之效益。

