蔣萬安赴第一魚果發放紅包袋 年節魚菜價曝光

台北市長蔣萬安今清晨到第一魚果市場，視察現場攤商們並發放紅包袋，他致詞時先是感謝攤商天還沒亮，就為大家準備新鮮漁產、蔬果，並逐一盤點對魚市、果菜市場的相關硬體設施改善，也強調將督促第一魚果市場改建進度。

蔣萬安說，改建經費等也向行政院積極爭取，包含13.69億元也獲得中央農業部允諾，現階段會先將理貨區、冷鏈系統及停車場等持續精進，讓老闆、老闆娘都有安全舒適的工作環境。

北農副總經理路全利表示，由於今年冬季氣候較穩定，蔬菜產區的生長順利，當季的高麗菜、菠菜、蘿蔔、敏豆等供應充足，過年前價格也穩定。至於水果部分，棗子、蓮霧、柑橘類整體生產量也正常穩定，供應穩定且豐衣足食。

台北漁產運公司分析，年節常見的白鯧、黃金鯧、迦納需求大，由於市場為冷凍居多，廠商的漁獲充足，目前每條600克約落在1100到1200元左右，價格和去年差不多，沒有太大起伏。黃金鯧則是在每公斤230元、迦納每公斤220元、午仔魚則是每公斤280元。

漁產公司說，這幾天加強作業，每天量都在80、85公噸交易量，市面上依舊是白鯧最多人購買，再者是黃金鯧、午仔魚。