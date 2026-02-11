聽新聞
粉專：年前這3天高溫上看30度 適合大掃除
農曆9天年假就快開始了，年前有那幾天天氣好適合大掃除？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，周五（13日）至小年夜（15日）期間，受環境轉乾、水氣減少影響，風向轉為偏東風到東南風，台灣各地大多為晴到多雲天氣，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨機會，是年前大掃除的大好時機。
「林老師氣象站」指出，目前評估，氣溫回暖顯著；高溫預測：中部以北及東半部地區23至28度之間，中南部地區高溫回升至27至30度，澎湖地區20至22度之間，金門及馬祖地區高溫則分別在19至21度及15至17度。
至於除夕（16日），「林老師氣象站」指出，受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，冷空氣強度不強，台灣北部及宜蘭地區氣溫稍稍下降，其它地區早晚也轉偏涼；在迎風面的桃園以北、基隆及宜花地區轉為有局部短暫陣雨天氣，台東地區及北部山區也有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
